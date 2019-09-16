Митингующие в Баткене кыргызы ультимативно требуют... прислать им в подмогу российскую авиабазу "Кант"

12:57 17.09.2019

17 сентября 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Конфликт на границе. Какие требования выдвигают правительству участники акции



Участники несанкционированной акции протеста, организованной в связи с конфликтом на кыргызско-таджикской границе, дали представителям правительства два часа на то, чтобы они изучили требования.

Недовольные сложившейся обстановкой граждане требуют:

- создать государственную комиссию, куда будут входить экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев, аксакалы региона, представители СМИ и общественности, активисты, депутаты местных кенешей;

- передислоцировать авиабазу "Кант" в Баткенскую область;

- передавать через СМИ объективную и точную информацию;

- пресечь контрабанду из Кыргызстана в Таджикистан и обратно через Баткенскую область;

- обеспечить прозрачность и открытость работы комиссии по делимитации и демаркации границ;

- придать особый статус Баткенской области, назначить нового губернатора, расширить его полномочия;

- разделить и раздать земельные участки на приграничных территориях Баткенской области жителям региона;

- решить вопрос полива, водоснабжения, электрификации на приграничных участках;

- остановить строительство объектов на спорных участках границы.

В случае, если через два часа представители правительства не дадут ответ, участники акции намерены выдвинуться к зданию Жогорку Кенеша.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/129612/