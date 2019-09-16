Первым замом Минэкономпрома Узбекистана стал матерый "ташкентец" Олимхон Рустамов

13:47 17.09.2019

Первым замминистра экономики и промышленности назначен Олимхон Рустамов

Первым замминистра экономики и промышленности стал Олимхон Рустамов, ранее работавший первым зампредседателя Счетной палаты.



Первым заместителем министра экономики и промышленности Узбекистана назначен Олимхон Бакиевич Рустамов, до этого работавший первым заместителем председателя Счетной палаты, сообщила пресс-служба Минэкономпрома.

Пост первого замглавы Минэкономпрома оставался вакантным с июля после назначения Равшана Гулямова советником президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.

Олимхон Рустамов (1966 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1989). В 2005-2014 годах работал главным инспектором Счетной палаты, в 2014-2016 годах - заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината. С 2016 по 2017 годы занимал пост зампредседателя "Узбекнефтегаза" по экономике и финансам.