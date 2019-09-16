 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2019
15:57  Разборки в семействе Рахмонидов. Кто стоит за крахом "Фароза"?
15:39  Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков
14:14  Бузова ("Дом-2") надела мусульманский платок. Пиара ради?
13:47  Первым замом Минэкономпрома Узбекистана стал матерый "ташкентец" Олимхон Рустамов
12:59  В афганском Парване взорван митинг на котором выступал президент Гани: Гани - жив, 24 - убито
12:57  Митингующие в Баткене кыргызы ультимативно требуют... прислать им в подмогу российскую авиабазу "Кант"
12:53  Конфликт на кыр-тадж-границе. 752 жителя кыр-села Максат покинули свои дома

12:47  Руслан Бийбосунов - махровый член крим-клана "эвакуаторщиков", назначен генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге
11:53  Повесившуюся в родительском доме каз-певицу Жанар Хамитову могли довести до самоубийства
11:11  Иран чувствуя, что Трамп боится ударить, повышает ставки в игре, - А.Макаркин
10:49  Ценный опыт. Неизвестные полностью сожгли VIP-дом экс-главы Нацбанка Украины
10:48  Шли бы лесом... Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном на "любом уровне"
10:33  "Черный халиф" аль-Багдади - жив! 5 лет прятался и молчал
10:23  Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении
10:08  РПЦ отобрала у Константинопольского патриархата "Русский экзархат" в Европе
10:01  Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest
09:45  С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге
09:19  Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан
09:15  Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"
09:12  Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
08:39  В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:35  КырВыборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева, - О.Гут
08:24  Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено
08:21  Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
07:36  Реформа в КырМВД: Старая притча на новый лад, - В.Гунгер
01:55  На абордаж! Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе
01:22  В Саудовскую Аравию пришел натуральный Вьетнам, - А.Запольскис
01:09  Как Китай получил свой кусочек Средней Азии?
00:20  Казахстан и США: обзор современного состояния отношений, - М.Шибутов
00:13  Мировой рынок нефти готовится к переделу, - О.Соловьева
00:11  Украинская политическая гимнастика: президент "на коне", - А.Ганжа
00:00  РосПремьер Медведев отменил "идиотские" советские законы. На 11 году правления. Ну и кто здесь идиот?..
Понедельник, 16.09.2019
23:52  Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов
23:15  Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
21:30  Путин предложил Саудовской Аравии российские комплексы ПВО для защиты инфраструктуры
21:21  Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии
21:18  Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны
21:14  На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены
21:10  Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?
20:04  Известного рос-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за особо крупную аферу с биткоинами
19:04  Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары
16:35  Кому интернет нужнее. Развитие сетей связи пятого поколения вызывает споры, - Н.Блейман
16:23  Лавров - забавный болтун. Настоящая война в Сирии только начинается, - Берджан Тутар
16:08  Массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия, - Киона Смит
16:03  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков "не видит смысла" в переходе на латиницу
14:07  Почему Китай не Европа. Чего Марко Поло не увидел в Поднебесной
13:58  Трамп не отказывается от встречи с Рухани
13:56  Киев ликует: Запад заткнул "Газпрому" трансбалтийские трубы
13:53  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.Мусаев
13:39  Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")
12:34  Постпредом Киргизии при НАТО аккредитовался зять экс-министра Акенеева - особо-хитрожопый Джумалиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бузова ( Дом-2 ) надела мусульманский платок. Пиара ради?Бузова ("Дом-2") надела мусульманский платок. Пиара ради?
14:14 17.09.2019

Ольга Бузова оделась как мусульманка и разгневала пользователей сети

Россияне обвинили поп-звезду в "двойной морали"

Певица и бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова выложила в Instagram фото, на котором она одета в женский исламский наряд. Рядом с ней стоит депутат Государственной Думы Адам Делимханов, на заднем фоне замечен певец Тимати. Подписчики возмутили, что пропагандирующая развязность девушка "переобулась", и старается быть похожей на мусульман.

Бузова надела закрытый наряд от модного дома из Чечни, которым возглавляется дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой. Бузова поблагодарила ее за "красоту", которая та создает. Также певица сказала "спасибо" главе Чечни Рамзану Кадырову. Данный пост вызвал множество негативных комментариев.

Пользователи отметили, что Бузова ведет себя двулично. Она демонстрирует фото в обнаженном виде, а потом начинает говорить об исламских нормах в одежде. При этом если бы Бузова выступила бы в своем костюме в Чечне, ее бы там не поняли, добавили некоторые. "Надо было в Чечне в своих костюмах выступить че уж там", "Хамелеоны и подлизы везде и всюду", "Как можно было пригласить Бузову на такое хорошее мероприятие для мусульманских женщин", "Если ты не мусульманка, то зачем платки надевать?" - такие комментарии появились под записью Бузовой.

"Почему нет голого зада?" - главный вопрос, который обеспокоил сотни пользователей. Подписчики предположили, что следующее такое "обнаженное" фото придется ждать недолго, так как Бузова выкладывает их постоянно.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568718840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Апостольский Нунций в Казахстане: Съезд лидеров мировых и традиционных религий является уникальной площадкой по решению вызовов современности
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с министрами связи СНГ
- Кадровые перестановки
- Дурманом "сладким" веяло...
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по вступлению Узбекистана в ССТГ
- Нефть призывают из резервов
- Паниковский нарушил конвенцию
- Прокуратура: c Тулешова взыскано 1 млрд. 215 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  