Бузова ("Дом-2") надела мусульманский платок. Пиара ради?

14:14 17.09.2019

Ольга Бузова оделась как мусульманка и разгневала пользователей сети



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Певица и бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова выложила в Instagram фото, на котором она одета в женский исламский наряд. Рядом с ней стоит депутат Государственной Думы Адам Делимханов, на заднем фоне замечен певец Тимати. Подписчики возмутили, что пропагандирующая развязность девушка "переобулась", и старается быть похожей на мусульман.



Бузова надела закрытый наряд от модного дома из Чечни, которым возглавляется дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой. Бузова поблагодарила ее за "красоту", которая та создает. Также певица сказала "спасибо" главе Чечни Рамзану Кадырову. Данный пост вызвал множество негативных комментариев.



Пользователи отметили, что Бузова ведет себя двулично. Она демонстрирует фото в обнаженном виде, а потом начинает говорить об исламских нормах в одежде. При этом если бы Бузова выступила бы в своем костюме в Чечне, ее бы там не поняли, добавили некоторые. "Надо было в Чечне в своих костюмах выступить че уж там", "Хамелеоны и подлизы везде и всюду", "Как можно было пригласить Бузову на такое хорошее мероприятие для мусульманских женщин", "Если ты не мусульманка, то зачем платки надевать?" - такие комментарии появились под записью Бузовой.



"Почему нет голого зада?" - главный вопрос, который обеспокоил сотни пользователей. Подписчики предположили, что следующее такое "обнаженное" фото придется ждать недолго, так как Бузова выкладывает их постоянно.