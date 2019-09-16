Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков

15:39 17.09.2019

17 сентября 2019 14:22 - Оксана Гут



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.

Ранее Эшимбеков являлся послом КР в ОАЭ.