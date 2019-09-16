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|Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков
15:39 17.09.2019
17 сентября 2019 14:22 - Оксана Гут
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.
Ранее Эшимбеков являлся послом КР в ОАЭ.