Разборки в семействе Рахмонидов. Кто стоит за крахом "Фароза"?

15:57 17.09.2019

Однако знаковые события происходят во внутренней политике Таджикистана. 20 августа Национальный банк девальвировал сомони - официальный курс валюты упал с 9.44 до 9.7 сомони. На черном рынке курс подскочил до 10 сомони за доллар. Вслед за этим вверх пошли цены на импортные товары.



12 сентября многопрофильный холдинг "Фароз" сообщает о продаже имущества, роспуске работников, о выполнении обязательств и благодарит партнеров за сотрудничество. Эта компания занимает монопольное положение в таких доходных отраслях экономики, как импорт газа и ГСМ, международные транспортные перевозки, обучение водительского состава (водительские права), диагностическими медицинскими лабораториями, владеет банком, металлургическим комбинатом, а недавно открыла в Душанбе аквапарк с участием президента Рахмона.



Владеет холдингом куда (сват) и его сын, зять президента Рахмона Шамсулло Сахибов, женатый на Парвине Рахмон.

Политическая система в Таджикистане простая - это семейное правление. Семья президента большая: семь дочерей и два сына, и конкуренция между ними время от времени обостряется. Например, дочь Озода Рахмон возглавляет Аппарат президента, ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем главы Нацбанка. Они курируют банк "Азия", банк "Спитамен Банк". Также с именем ее мужа связывают Innovative Road Solutions, оператора платной дороги Душанбе-Худжанд.



Дочь президента Озода Рахмон в начале года столкнулась с бизнес-интересами своего таяке, брата матери, Хасаном Асадуллозода, председателем "Ориенбанка", владельцем авиакомпании "Сомон Эйр" и Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО). Озоди удалось назначить своего заместителя и ставленника Дилшода Исматуллозода генеральным директором госавиакомпании "Таджик Эйр". До этого банкрота хотел поглотить "Сомон Эйр".

11 сентября Эмомали Рахмон во время открытия 13-этажного жилого здания в Кулябе отругал застройщика - своего куда (свата) Бега Сабура - за низкое качество. Сын Бега Сабура Рамз Зухур является мужем шестой дочери президента Зарины Рахмон. Сам Бег Сабур был начальником Службы связи при правительстве и его связывают с блокировкой информационных сайтов и планами многократно повысить стоимость интернета.

Перед банкротством "Фароз" президент Рахмон поступил традиционно - 29 августа он наградил своего зятя Шамсулло Сохибова орденом "Шараф" (орден Славы) второй степени.



По традиции северные худжандские кланы были лидерами советского Таджикистана. В 1985 году Первым секретарем компартии Таджикистана становится представитель севера Кахар Махкамов. В феврале 1990 года в Душанбе вспыхнули беспорядки, организованные оппозицией из других регионов. Махкамов удержал власть - в апреле 1990 года он стал председатель Верховного Совета Таджикской ССР, в ноябре 1990 годы был избран президентом Таджикской ССР. Однако, в августе 1991 года поддержал путч ГКЧП, и после провала переворота в Москве, Верховный совет республики 31 августа отстранил его от власти. В ноябре на президентских выборах побеждает последний представитель северных кланов Рахмон Набиев, который смещен в ходе начавшейся гражданской войны в сентябре 1992 года. Не исключены династийные браки для поддержания стабильности. По некоторой информации, внучка Рахмона вышла замуж за внука главы Согдийской области. Но ситуация при семейном правлении всецело зависит об обстановки в отдельно взятой семье. Возможно, тут и кроется ответ, почему таджики начали интенсивно строить некие сооружения на границе с Кыргызстаном в последние дни. Не исключено, что потребовался внешний повод для отвлечения внимания от домашних разборок и для консолидации общества…