УкрСуды начали арестовывать активы Порошенко

17:03 17.09.2019

Александр Саможнев



Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальско", сообщил политик и юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.



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"Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", - написал Портнов в мессенджере Telegram.



По оценкам Портнова, "Кузница на Рыбальском" является одним из главных активов Порошенко. Государственное бюро расследований эту информацию пока не прокомментировало. В отношении экс-президента Петра Порошенко открыто 13 уголовных дел. Еще несколько дел расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). В этой связи недавно избранный генпрокурор Руслан Рябошапка не исключил возможного снятия неприкосновенности с лидера партии "Европейская солидарность", информирует портал strana.ua.