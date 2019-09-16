Основатель Золотой Орды (государства казахов)– Джучи хан, - Керимсал Жубатканов

17:15 17.09.2019 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram сообщил о том, что необходимо увековечить память основателя Золотой Орды Джучи-хана. Запись на странице Главы государства в соцсети появилась после его участия в Международном туристическом форуме "Улытау - 2019".



"Сегодня многие наши соотечественники и зарубежная общественность не знают о том, что в нашей стране находится мавзолей Джучи-хана. Наш долг - быть верным заветам предков. Поэтому мы обязаны отдать дань памяти основателю Золотой Орды Джучи-хану. Очень важная задача: привлечь внимание всего мира к этой исторической личности и превратить его мавзолей в объект культурного туризма. Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Необходимые для этого работы должны быть начаты в рамках празднования 750-летия Золотой Орды", - написал президент в Instagram.

Первый из сыновей Чингисхана, бесстрашный воин, стратег и полководец – Джучи, или, как его называют казахи, Жошы-хан. Рожден он был от старшей жены Чингисхана Бортэ вскоре или во время ее возвращения из меркитского плена. И это послужило основой сомнения окружающих в отцовстве Чингисхана. Но сам хан сомнений или не имел, или благородно решил усыновить новорожденного мальчика, громогласно объявив, что Бортэ попала в плен уже беременной, и Джучи несомненно его родной сын. Настоящим отцом Джучи некоторые источники называют меркита Чильгир-Боко, который таким образом решил отомсить за своего старшего брата, у которого отец Чингисхана увел невесту – будущую мать Чингисхана. Как было дело на самом деле – неизвестно. В пользу версии усыновления говорит тот факт, что между сыном и отцом не было особой привязанности, и даже ходили упорные слухи, что именно Чингисхан якобы велел убить старшего сына за строптивость и неподчинение отцу. Сведений о детстве и юности Джучи не сохранилось. Первые упоминания о нем встречаются, когда он уже достиг зрелого возраста – 25 лет.

В 1207 году Чингисхан послал старшего сына на завоевание территорий, расположенных к западу от Байкала. Лесные племена, живущие там –телеуты, урсуты – сдались без боя монгольскому военачальнику. Киргизы прислали старейшин с изъявлением покорности и дарами – в виде белых коней, соболей и кречетов. Чингисхан был доволен результатами похода старшего сына, продемонстрировавшего незаурядный воинский талант, и наделил Джучи землями тех племен, которые он завоевал. Именно эти территории легли в основу улуса Джучи – Золотой Орды.



В 1213 году Чингисхан принимает решение идти на Цинь. Свое войско он делит на три части – первую и главную возглавил он сам вместе со своим младшим сыном Толуем, во главе второй, западной части, поставил брата Хасара, а третью, восточную часть войска, повели три царевича – Чагатай, Угедей и Джучи. Эта группа проводила военную операцию южнее хребта Тайхан, позже выйдя на северный берег Хуанхэ. В результате набега братья завоевали и разграбили множество городов и поселений – в том числе и столицу богатейшей провинции Шэньси. Добыча ханов была огромна, потому оставив ее в землях онгутов, они двинули свою армию на воссоединение с отцом под Пекином. Этот поход Чингисхана был невероятно удачен для него. Цзинь запросила перемирие, за которое заплатила огромную цену. Но, даже получив желаемое и повернув войско в родные степи, монголы продолжили грабежи и убийства, в том числе и пленных. Огромное количество жертв среди мирного населения исчислялось сотнями тысяч.



1217 год был не самый удачливый для монгольской империи - после победоносной операции в империи Цзинь они столкнулись с отважным и решительным противником к западу от Байкала – туматами. Посланные на усмирение монгольские отряды были разбиты. Киргизы, которым был дан приказ выступить против них, не только отказались, но и подняли восстание против монголов. На усмирение бунтовщиков выступил Джучи-хан. Он прошел по льдам реки Селенгу, до верхнего притока Енисея и нанес удар по центральным территориям киргизов. Попутно, в результате похода, он подчинил и племя теленгутов.

По легенде, перед походом на Среднюю Азию, Чингисхан, предусматривая возможную смерть в полном опасности походе, задумал решить вопрос о престолонаследии. Но не успел хан высказать свою волю, как Чагатай повел резкую речь о том, что Джучи нельзя дать слово по старшинству, поскольку он не является сыном Чингисхана. "Как же мы можем признать главенство этого наследника меркитов?" - так трактуют речь Чагатая. ("Сокровенное сказание" - древнейшая монгольская летопись, написанная китайскими иероглифами примерно в сороковых годах тринадцатого века). Следом вспылил Джучи, который ответил брату примерно так: "Родитель-государь тебя еще не назначил наследником, так что же ты высказываешь свои суждения? Чем ты превосходишь нас? Свирепостью и только. Даю на отсечение большой палец, что не победишь меня в стрельбе или борьбе!" И с этими словами оба царевича пустились в рукопашную прямо перед троном отца. Интересно отметить одну особенность. Хоть Чагатай и позволяет себе оскорбительное сомнение в отцовстве Чингисхана, но ни он сам, ни Джучи-хан на обвинения никак не отвечают. Видимо, для них этот вопрос был решен уже давно.

Род Чингизидов эти слухи волновали гораздо меньше, нежели его тюркоязычное окружение. Парадокс состоит в том, что если в происхождении самого Джучи и сомневались, то его потомство было признано истинными чингизидами.



Почему же Джучи-хан не стал преемником своего отца по старшинству? Некоторые исследователи объясняют это родовыми традициями монголов – наследником объявлялся именно младший сын. Чингисхан же имел и приемных сыновей – одному из них он даже доверил свою личную охрану, но если верить источникам, Джучи он доверял и любил не меньше. В пользу этого говорит следующий факт – когда Чингисхан решил выделить наделы своим родственникам, самый большой достался именно Джучи. Смерть Джучи-хана вызывает столько же споров, сколько и его происхождение. Отношения с отцом к концу жизни старшего сына были откровенно натянутыми. Вероятной причиной этого историки называют отказ сына великого хана отправиться на покорение всей Кипчакской степи. Более того, молва донесла до хана слухи, что сын резко высказался о завоевательных намерениях Чингисхана, посетовав на "безрассудство отца в отношении земель и людей".

Приглашение на совет в конце 1225 года Джучи-хан проигнорировал, ссылаясь на болезнь, чем вызвал ярость отца, которому донесли, что старший сын только сказывается больным, а время проводит на охоте. И разъяренный Чингисхан послал войско для усмирения непокорного старшего отпрыска. Но этот поход так и не состоялся – Джучи-хан умер. И тут версии историков разнятся. По одной, которой придерживаются тюркоязычные источники, хан решил убить непокорного и подослал убийц.



По другой, которую транслируют письменные источники, близкие к монголам, Джучи действительно серьезно болел и умер от какого-то заболевания. И поскольку среди монголов не принято было распространять информацию о том, что знатный хан мог умереть как простолюдин, причины смерти замалчивались, что породило массу слухов и версий. Согласно этой же версии, на охоте соглядатаи Чингисхана его не видели. Они видели саму охоту хана, в которой тот в силу тяжелого состояния здоровья, не участвовал.



И последняя загадка, которую оставил потомкам этот хан – почему могилы его отца и сына, величайших завоевателей мира, так и не были найдены, а его мавзолей стоит без малого восемь веков? Ответ прост. В конце жизни Джучи-хан принял ислам и был захоронен как правоверный мусульманин, тогда как Чингисхан и Батый-хан остались язычниками, которых захоронили согласно языческому обряду. Источник - history-doc.ru/dzhuchi-xan

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