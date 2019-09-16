 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Люли: женитьба в 10 лет, кровосмешение и дикие легенды
20:19 17.09.2019

Помимо привычных нам европейских цыган в Средней Азии есть свои собственные. Вот только они отличаются от европейских сразу по многим параметрам, о которых пойдет речь ниже.

Собственно они и цыганами-то являются только по факту. Сами же они себя называют не ромами и тем более не цыганами, а мугатами. Это слово пришло из арабского языка, и означает огнепоклонников и язычников. Нередко используется и название гурбат, что в переводе с того же самого языка означает безродных, бродяг и просто иностранцев.

Многие люли называют себя и вовсе таджиками или узбеками, хотя и внешне и в культурном плане между ними общего очень немного. Само слово "люли" они считают оскорбительным, да и европейские цыгане смотрят на них сверху вниз, обзывая люлишками или люляйками.

Это, кстати, наглядно демонстрирует такую общечеловеческую черту, как стремление унизить какую-то другую группу. Проще говоря, даже самые униженные и оскорбленные, жалуясь на презрение со стороны окружающих, страшно радуются, если возможность унизить появляется у них. Хотя, признаться честно, понять, чем люли хуже обычных цыган не представляется возможным.

Внешне для обычного россиянина или узбека между обычными цыганами и люли вообще нет разницы, поскольку это примерно те же грязные, неграмотные попрошайки в окружении кучи детей. В антропологическом плане они тоже мало отличатся, демонстрируя явно индийское происхождение, на которое наложилась лишь небольшая среднеазиатская и персидская примесь.

Примерно треть детей никак не зарегистрированы, а у взрослых документов не имеет примерно две трети. Из-за этого подсчитать их число крайне сложно, тем более что не всегда понятно, люли это или не люли. Но основная масса оных живет в Таджикистане или Узбекистане. Несколько меньше их живет в сопредельных государствах. Есть небольшое количество люли и в России, но в основном это та их часть, которая, пренебрегая традициями попрошайничества, ездит в РФ на сезонные заработки.

Как и у цыган, у люли есть легенды, объясняющие их появление. Можно сказать, что они примерно такие же нелепые, но это относится примерно ко всем мифам о происхождении. Согласно одному из них, была семья с сыном Лю и дочкой Ли. Потеряв родителей, они отправились на поиски и встретились только через много лет. Узнать друг друга они не смогли и вступили в брак. Но когда мулла узнал правду, он проклял и их двоих, и весь их род. По идее следовало бы проклясть и муллу, за "избыточную" прозорливость.

По другой версии, когда то их предки решили сжечь апостола. Спасти его прилетел ангел, но когда он хотел это сделать – любители жареных апостолов как раз решили заняться кровосмесительной любовью. Ангелу стал мерзко, об апостоле он позабыл, и спасти его не смог. Поэтому и проклял бог любителей инцеста у костерка. В общем, бред, конечно, но на формирование национального характера он оказывает непосредственное влияние, как и любой другой миф.

В реальности все куда проще. Люли – выходцы из Индии. Есть вероятность, что они были в числе тех музыкантов, которые были подарены индийским правителем персидскому шаху Бахраму Гури. Косвенно эту версию подтверждает то, что в персидском языке слово "люли" означает уличных музыкантов и танцоров. Хотя еще вопрос, что здесь первично, а что вторично.

Говорят люли по большей части на узбекском или таджикском языках, а процент собственно ромской лексики очень невелик. Особенно интересен так называемый "арабча", составленный из слов из разных языков. Благодаря этому люли могут говорить друг с другом, будучи уверенными, что окружающие их не поймут.

Одеваются люли примерно так же, как и местное население, только более пестро. Ношение паранджи не принято, но в последнее время ее стали активно использовать во время попрошайничества, поскольку было замечено, что женщинам в парандже подают охотнее. Есть заимствования и из индийской культуры.

В плане брачных обычаев люли придерживаются самых древних обычаев, с характерным для них ранним вступлением в брак. Обычно брачный возраст наступает в 15, а то и в 13 лет. Но порой детей женят и в более раннем возрасте – даже в 10 лет.

При этом женитьба может произойти как по родительскому сговору (в этом случае решающее значение имеет благосостояние семьи), так и по собственной инициативе, когда достаточно просто умыкнуть девушку и провести с ней ночь. Вне зависимости от того, как именно будет проведена ночь, девушка, если ее не выдадут замуж, будет опороченной, так что ее семья просто вынуждена дать согласие.

Очень интересно то, что главным добытчиком в семье считается женщина, и во время брачной церемонии она клянется, что будет обеспечивать своего мужа до последнего вздоха.

При этом главой семьи считается мужчина. Он должен заниматься домом, а жена целый день просит подаяние. Вначале ее сопровождают все дети, которых приучают к этому промыслу (ничего зазорного цыгане в нем не видят), а потом только девочки, поскольку, достигнув 12-летия, мальчики остаются дома с отцом.

Именно попрошайничество и считается основным занятием люли и, конечно же, у них есть легенда, оправдывающее такое занятие. Впрочем, есть и вспомогательные профессии, например, обработка дерева, из которого люли обычно делают кухонную утварь.

Раньше люли были еще неплохими кузнецами и ювелирами, но к настоящему времени они почти полностью утратили этот навык. Сейчас альтернативой ремеслам все чаще становится сбор металлолома и сезонные заработки.

В религиозном плане они отличаются тем, что считаются мусульманами-суннитами, однако на практике из них такие же мусульмане, как из европейских цыган – христиане. Дальше обрезания у них религиозность не зашла, читать они вообще не умеют, следовательно и Коран им неведом.

В целом их нельзя причислить ни к одной религии, поскольку реально у них есть свои обычаи и культ попрошайничества. На любое действие у них есть своя легенда, которая оправдает все что угодно.

От большинства мусульман они отличаются еще и тем, что женщины в обществе люли наделены примерно теми же правами, что и мужчины. Впрочем, это вполне естественно: кормить, поить мужа, и потом еще и быть тише воды, ниже травы?

Источник - Экватор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568740740
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