Вузы России и Китая начинают образовательный мегапроект

20:22 17.09.2019

В Санкт-Петербурге в рамках Российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялся VII Форум ректоров вузов России и Китая.



Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, выступая на форуме, подчеркнула: между нашими странами сейчас подписано более 250 соглашений о сотрудничестве, в 200 учебных заведениях России изучают китайский язык, а русский в Китае - более чем в 600. Совместными усилиями подготовлено уже свыше 90 тысяч специалистов со знанием китайского языка для реального сектора экономики.



Тем не менее объемы сотрудничества необходимо наращивать: обе страны заинтересованы в сотрудничестве при подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий, космической инженерии, медицины, охраны окружающей среды, энергетике и других сферах. Обращаясь к ректорам двух стран, Татьяна Голикова отметила:



- Важно, чтобы ваши конкретные идеи легли в основу расширения сотрудничества.



Ее активно поддержала заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань.



- 13 российско-китайских ассоциаций в сфере образования и 124 общих образовательных программы, работающих сегодня, - это далеко не предел, - сказала она. По словам Сунь Чуньлань, необходимо обновлять модели сотрудничества, особенно это касается подготовки молодых талантливых кадров в инновационных отраслях и совместных фундаментальных исследований.



Открытие в 2017 году Шэнчжэньского университета, так похожего на МГУ, стало локомотивом развития российско-китайских отношений в сфере образования и науки, отметил ректор Пекинского университета Хао Пин. А ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о некоторых новых проектах, реализация которых, без сомнения, упрочит наши связи.



В частности, это начатый Россией и Китаем мегапроект "Учитель Великого шелкового пути ХХI века". В рамках его будет создана система обучения русскому и китайскому языкам на всем протяжении исторического Шелкового пути, проходящего через несколько стран. Подписание соглашения о создании Молодежного союза, которое состоялось в рамках форума, - один из инструментов развития этого проекта.



Отдельно Виктор Садовничий остановился на разработанном специалистами МГУ рейтинге вузов. В отличие от прочих рейтингов, строящихся по англосаксонской модели, он имеет важную особенность - учитывает то влияние, которое оказывает университет на жизнь окружающего социума. Сегодня участвовать в этом рейтинге изъявили желание уже более 1700 университетов из 79 стран. В мероприятиях форума приняли участие руководители более 40 вузов России и Китая.



Ольга Штраус (Санкт-Петербург)