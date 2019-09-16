Жыргалбек Чомонов - новый чемпион мира по кулатуу по версии WEF

20:24 17.09.2019

Боец ММА из Кыргызстана Жыргалбек Чомонов стал новым чемпионом мира по кулатуу по версии Всемирной федерации кулатуу (WEF).



Очередной номерной турнир WEF Global 16 прошел 15 сентября в городе Ош.



За вакантный пояс в супертяжелом весе (свыше 93 кг) бились Жыргалбек Чомонов и Евгений Бова (Украина).



Кыргызстанец вышел победителем и получил чемпионский титул.









Ранее этот титул принадлежал Зелимхану Умиеву из России, но он не смог еще защитить и титул стал вакантным.