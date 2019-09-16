 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 17.09.2019
21:41  Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами, - Джонатан Маркус
20:43  Конфликт на границе. Таджикская сторона сыпет камни на киргизскую дорогу
20:35  Китаец заплатил $35 тысяч за клонирование умершего кота (видео)
20:24  Жыргалбек Чомонов - новый чемпион мира по кулатуу по версии WEF
20:22  Вузы России и Китая начинают образовательный мегапроект
20:19  Люли: женитьба в 10 лет, кровосмешение и дикие легенды
17:15  Основатель Золотой Орды (государства казахов)– Джучи хан, - Керимсал Жубатканов

17:03  УкрСуды начали арестовывать активы Порошенко
15:57  Разборки в семействе Рахмонидов. Кто стоит за крахом "Фароза"?
15:39  Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков
14:14  Бузова ("Дом-2") надела мусульманский платок. Пиара ради?
13:47  Первым замом Минэкономпрома Узбекистана стал матерый "ташкентец" Олимхон Рустамов
12:59  В афганском Парване взорван митинг на котором выступал президент Гани: Гани - жив, 24 - убито
12:57  Митингующие в Баткене кыргызы ультимативно требуют... прислать им в подмогу российскую авиабазу "Кант"
12:53  Конфликт на кыр-тадж-границе. 752 жителя кыр-села Максат покинули свои дома
12:47  Руслан Бийбосунов - махровый член крим-клана "эвакуаторщиков", назначен генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге
11:53  Повесившуюся в родительском доме каз-певицу Жанар Хамитову могли довести до самоубийства
11:11  Иран чувствуя, что Трамп боится ударить, повышает ставки в игре, - А.Макаркин
10:49  Ценный опыт. Неизвестные полностью сожгли VIP-дом экс-главы Нацбанка Украины
10:48  Шли бы лесом... Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном на "любом уровне"
10:33  "Черный халиф" аль-Багдади - жив! 5 лет прятался и молчал
10:23  Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении
10:08  РПЦ отобрала у Константинопольского патриархата "Русский экзархат" в Европе
10:01  Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest
09:45  С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге
09:19  Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан
09:15  Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"
09:12  Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
08:39  В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:35  КырВыборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева, - О.Гут
08:24  Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено
08:21  Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
07:36  Реформа в КырМВД: Старая притча на новый лад, - В.Гунгер
01:55  На абордаж! Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе
01:22  В Саудовскую Аравию пришел натуральный Вьетнам, - А.Запольскис
01:09  Как Китай получил свой кусочек Средней Азии?
00:20  Казахстан и США: обзор современного состояния отношений, - М.Шибутов
00:13  Мировой рынок нефти готовится к переделу, - О.Соловьева
00:11  Украинская политическая гимнастика: президент "на коне", - А.Ганжа
00:00  РосПремьер Медведев отменил "идиотские" советские законы. На 11 году правления. Ну и кто здесь идиот?..
Понедельник, 16.09.2019
23:52  Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов
23:15  Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
21:30  Путин предложил Саудовской Аравии российские комплексы ПВО для защиты инфраструктуры
21:21  Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии
21:18  Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны
21:14  На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены
21:10  Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?
20:04  Известного рос-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за особо крупную аферу с биткоинами
19:04  Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары
16:35  Кому интернет нужнее. Развитие сетей связи пятого поколения вызывает споры, - Н.Блейман
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Китаец заплатил $35 тысяч за клонирование умершего кота (видео)
20:35 17.09.2019

Китайские ученые впервые клонировали котенка.

Питомец по кличке Чеснок стал точной копией умершего животного, хозяин которого заплатил 35 тысяч долларов, чтобы получить "дубликат" своего любимца.

В последние годы в Китае стремительно развивается генетика.

В этой отрасли страна выходит на один уровень с США, Британией и Южной Кореей.


Источник - BBC
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