Китаец заплатил $35 тысяч за клонирование умершего кота (видео)

20:35 17.09.2019

Китайские ученые впервые клонировали котенка.



Питомец по кличке Чеснок стал точной копией умершего животного, хозяин которого заплатил 35 тысяч долларов, чтобы получить "дубликат" своего любимца.



В последние годы в Китае стремительно развивается генетика.



В этой отрасли страна выходит на один уровень с США, Британией и Южной Кореей.





