Конфликт на границе. Таджикская сторона сыпет камни на киргизскую дорогу

20:43 17.09.2019

Граждане Таджикистана продолжают строительные работы в местности Торт-Кочо Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.



Уточняется, что сегодня таджикская сторона продолжила высыпать камни на дорогу.



В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что таджикская сторона ведет несогласованные работы на неописанном участке границы.



При этом в ведомстве отметили, что в местности Дача населенного пункта Ак-Сай ГПС КР продолжает строительство погранпоста. "Продолжается асфальтирование дороги на трассе Кок-Таш - Ак-Сай. В настоящий момент проводятся переговоры", - сообщили в ГПС.



Напомним, накануне в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.



Аида ДЖУМАШОВА