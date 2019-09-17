В УзбАрмии введены новые воинские звания - сержант 1,2 и 3 класса

00:19 18.09.2019

В Узбекистане вводятся новые воинские звания



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

В соответствие с документов, вводятся новые воинские звания, со следующими сроками выслуги:

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• "сержант III степени" - 3 года;

• "сержант II степени" - 4 года;

• "сержант I степени" - 5 лет.

Вместе с тем, для выпускников высших военных образовательных учреждений с продолжительностью обучения в 5 лет, срок выслуги для получения воинского звания "лейтенант" составит 1 год.

Кроме того, теперь за молодыми военнослужащими будут закрепляться наставники из числа наиболее подготовленных военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, имеющих высокие профессиональные качества.