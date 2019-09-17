 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырТадж пограничники начали войну на футбольном поле, - В.Панфилова
00:22 18.09.2019

Бишкек возложил ответственность за инцидент на Душанбе
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
17.09.2019

По этой дороге проходит один из важных маршрутов наркотрафика из Афганистана.
На границе Таджикистана и Киргизии произошел бой местного значения с применением минометов. В ходе перестрелки погибли три таджикских пограничника, один – киргизский. Есть жертвы среди мирного населения. Много раненых, в том числе ребенок. Министр иностранных дел Киргизии возложил ответственность за вооруженный конфликт на таджикскую сторону. Душанбе настаивает, что соглашение нарушили киргизы. Приграничная проблема включает в себя не только земельный и водный вопросы, но и огромное количество криминальных интересов с обеих сторон, в том числе наркотрафик.

На границе Таджикистана и Киргизии в понедельник вечером произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погибли пограничники с обеих сторон.
Инцидент произошел в районе футбольного поля, которое уже не раз становилось полем боя (см. "НГ" от 07.06.18). Стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. По версии таджикской стороны, первыми нарушили соглашение соседи – жители киргизского села Максат, которые на территории спортивной площадки махалли (села) Бахор Бободжон Гафуровского района Согдийской области начали строительство неизвестного сооружения. "Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики (КР) и потребовали у них прекратить строительные работы. Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250–300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19.00 открыли огонь по жителям махалли Бахор. Несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", – сообщила пресс-служба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан (ГКНБ РТ).

"Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали строительство на неописанном участке госграницы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности", – говорится в сообщении Погранслужбы Киргизии.

На место ЧП для выяснения деталей конфликта выехали представители спецслужб и правоохранительных органов двух стран. По телефону поговорили главы МИД Киргизии и Таджикистана. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе телефонного разговора с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил о неприемлемости применения таджикскими пограничниками огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии. Айдарбеков настаивает, что таджикские военнослужащие первыми открыли огонь, в том числе применили миномет.

Конфликты на таджикско-киргизской границе в нынешнем году участились. В июле 2019 года (см. "НГ" от 21.07.19) в очередном споре один человек погиб, десятки были ранены. Июльский конфликт состоялся накануне встречи президентов Таджикистана и Киргизии. Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков встретились в Исфаре 26 июля. Темой переговоров лидеров двух соседних стран был как раз вопрос демаркации и делимитации таджикско-киргизской границы. Но встреча закончились общими словами и неконкретными решениями. Ожидания, что стороны договорятся об обмене спорными территориями, не оправдались.

"Проблема имеет глубокие исторические корни, к нынешнему времени земельно-водные противоречия уже стали верхушкой айсберга противоречий более сложных. Хотя, конечно, с регламентации земельно-водного распределения нужно начинать", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По мнению эксперта, государственные органы и политическое руководство Таджикистана и Киргизии пассивны, ситуативно реагируют только на происходящие инциденты. Основным путем решения территориальных проблем является процедура обмена спорными территориями, на это не решаются, боясь общественного мнения, власти обеих сторон. На протяжении всего времени после распада СССР с обеих сторон границы сформировались массовые агрессивные националистические настроения, которые во многих случаях поощряются и со стороны государственных органов – как местных, так и из Душанбе и Бишкека.
По словам Князева, территория Баткенской области Киргизии является депрессивной в социально-экономическом плане, она малонаселена, значительная часть населения мигрировала в другие регионы республики или находится в трудовой миграции за пределами Киргизии. Похожая ситуация в социально-экономической сфере существует и в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. Принципиальное отличие состоит в том, что в данном регионе РТ очень высокая плотность населения, что объективно порождает рост земельно-водной потребности. Обе соприкасающиеся территории Таджикистана и Киргизии отличаются высоким уровнем безработицы, отсутствием государственных программ по созданию рабочих мест и – как результат – большой долей маргинализированного населения с чрезвычайно низким уровнем образования и профессионализации.
"Район соприкосновения Баткенской области Киргизии с Согдийской областью Таджикистана отличается еще и высокой степенью криминализации, контрабанда является едва ли не самой главной из отраслей местной экономики. Через таджикскую территорию в Киргизию проходит один из важных маршрутов наркотрафика транзитом из Афганистана. В обратном направлении контрабандно поставляются горюче-смазочные материалы, через Киргизию из Казахстана и России, в собственно Таджикистан, в соседний Узбекистан и далее в Афганистан. Высокий уровень коррупции создал с обеих сторон границы криминальные альянсы, в которых происходит сращивание организованных преступных группировок с правоохранительными органами и другими силовыми структурами. Третьим участником этих "альянсов" становятся радикальные религиозные структуры, которые как в Баткенском регионе КР, так и в этой части Согдийской области РТ имеют чрезвычайно сильное влияние", – полагает эксперт.

Источник - ng.ru
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