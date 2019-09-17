Чем "Талибан" предпочтительнее "Исламского государства", - М.Фаустова

00:24 18.09.2019 Можно ли вообще вести переговоры с запрещенной организацией



Милена Фаустова

17.09.2019



Официальная Москва проводит переговоры с членами организации, которая сама же считает террористической.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов принял 13 сентября в Москве делегацию радикального движения "Талибан" (запрещено на территории РФ). Ранее Москва выразила сожаление по поводу прекращения США переговоров с движением "Талибан" и рассчитывает на продолжение диалога. Об этом Замир Кабулов объявил еще 9 сентября. "Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все‑таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой‑то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки", – отметил тогда Кабулов. После встречи 13 сентября дипломат сообщил, что талибы все-таки продолжат диалог с американцами.



Еще в начале года США начали договариваться с "Талибаном" о выводе американских солдат из Афганистана. Предварительные соглашения были достигнуты в начале сентября. Американская сторона взяла на себя обязательства вывести большую часть своих войск с территории Афганистана в течение 135 дней. Планировалось, что на первом этапе США полностью эвакуируют 5 военных баз и около 14 тыс. солдат. Это означало, что зона контроля "Талибана" на территории страны должна была существенно увеличиться, поскольку боеспособность правительственной армии без поддержки извне достаточно ограниченна. В свою очередь, талибы обещали провести переговоры с властями о прекращении огня. При этом они настаивали, чтобы госсекретарь США Майкл Помпео подписал соглашение с "Исламским эмиратом Афганистана" – частично признанным государством, существовавшим в 1996–2001 годах, после того как талибы захватили большую часть территории страны. Однако 8 сентября с.г. после теракта в Кабуле, совершенного членами радикального движения "2 сентября", в результате которого погиб американский военнослужащий, президент США Дональд Трамп заявил о сворачивании переговоров, назвав их мертвыми.



Подписание договоренностей с США для талибов де‑факто означало бы признание исламистов законной политической организацией. С нетерпением ждали мирного соглашения и боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), поскольку надеялись, что после этого непримиримая часть талибов перейдет на сторону "халифата". Примечательно и то, что выступить гарантом этих соглашений была готова и Москва. Нынешие переговоры МИДа РФ с талибами - не первые. Ранее прошла серия встреч российских дипломатов с представителями этой террористической организации. Например, в мае в рамках торжественного заседания по случаю 100‑летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил с делегатами организации, среди которых был и экс‑глава политического офиса движения Мохаммад Аббас Станикзай. Были талибы в Москве и в ноябре 2018, и в феврале 2019 года. Сам Лавров утверждал, что поддержание контактов с талибами для Москвы – необходимость. "Это часть афганского общества. Такие встречи необходимы для побуждения талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством. Кроме того, таким образом Москва обеспечивает безопасность находящихся в Афганистане россиян".



"То, что движение "Талибан" запрещено в России, вовсе не означает, что с ними нельзя вести переговоров", – сказал "НГР" ведущий эксперт института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. "Это свидетельство того, что между Россией и талибами есть какое‑то взаимопонимание и согласие. Россия, как и все, стремится к миру. И то, что "Талибан" запрещен в РФ, это ничего не значит. Я не вижу никаких противоречий и позицию России в отношении переговорного процесса с "Талибаном" считаю нормальной. Эти люди, если они во власти, в любом случае будут в коалиции, и с ними так или иначе придется иметь дело", – считает эксперт.



Переговоры с "Талибаном" – как для США, так и для России вынужденная, но необходимая мера, пояснил "НГР" директор информационно‑аналитического центра "Религия и общество" Олег Симаков: "За годы пребывания военных США на территории Афганистана Вашингтон так и не смог разрешить проблему урегулирования афганского кризиса и достичь договоренностей между различными слоями афганского населения. На нынешний момент наиболее боеспособной силой в стране все‑таки нужно признать движение "Талибан". Сила кабульской власти ограничивается только центральными районами страны и не имеет влияния ни на юге страны, ни на севере. Поэтому и был начат переговорный процесс с талибами, чтобы выработать некий необходимый консенсус".



Однако эксперт уверен, что не стоит полностью полагаться на договоренности, достигнутые в переговорах с талибами. "У них на все свой взгляд. У "Талибана" был период нахождения у власти, и ни к чему хорошему это не привело. Начали с того, что разрушили культурное наследие – статуи Будды. Я уже не говорю про террористические выпады по отношению к мирному населению, дабы запугать народ и заставить его принимать талибов как легитимную власть. Не контактировали с международным сообществом в силу того, что это все‑таки террористическая организация. Во многом именно по этим причинам США и не смогли ни тогда, ни сейчас с ними договориться. Однако российские сожаления о прекращении переговоров США с талибами связаны прежде всего с теми надеждами, которые возлагала РФ на этот переговорный процесс", – заметил Симаков. "Для России проблема афганского урегулирования так же актуальна. Афганистан – южное подбрюшье Содружества Независимых Государств. И, конечно, Россия заинтересована, чтобы после 30 лет нестабильной обстановки в Афганистане наступила хоть какая‑то стабильность. Поэтому попытки навести мосты были и, наверное, будут продолжаться. Хотя трудно сказать, насколько это перспективно", – отметил Симаков.

"Парадокс, при котором Россия поддерживает и ведет переговоры с запрещенной на ее территории организацией, вызван расхождением внутриполитического и внешнеполитического направлений деятельности, – пояснил "НГР" эксперт по политическому исламу Института славяноведения Георгий Энгельгардт. "Если во внутренней политике российские власти весьма враждебно относятся к радикальным исламистским организациям, то конкретно в афганском случае, видимо, исходят из того, что талибы – это определенная внутриафганская сила без каких‑то определенных порывов к внешней экспансии. И в этом плане с точки зрения политической и прагматической они для Москвы куда более предпочтительны, чем, например, афганский филиал ИГ "Велаят Хорасан". Экспансия "Исламского государства" в том числе в Афганистан и какие‑то их попытки организовать базу для дальнейшего проникновения в страны Средней Азии Москву беспокоят на порядок серьезнее, чем исламский консерватизм и фундаментализм талибов. "Талибан" сейчас подчеркивает, что движение ограничивается только Афганистаном, и у него нет никаких планов на экспансию вовне", – отметил Энгельгардт. "Талибы на ближайшую перспективу крайне заинтересованы, чтобы создать себе максимально благоприятный внешний климат и укрепить свой легитимный статус внутри страны. Очевидно, что на обозримый период они станут весьма предупредительными партнерами, в том числе в отношении России. Они точно будут воздерживаться от каких‑либо попыток недружественных действий, в том числе и по радикализации российских мусульманских общин", – заключил Энгельгардт. Источник - ng.ru

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