ЕлбаДавос. В Нур-Султане стартовал "Глобальный инновационный саммит-2019"

00:28 18.09.2019

В Нур-Султане стартовал Глобальный инновационный саммит-2019. Юбилейное заседание впервые проходит в стране Центральной Азии, передает официальный сайт города Нур-Султан.

Главной темой саммита стали конкурентоспособность наций и обеспечение долгосрочного устойчивого роста государств. Для участия в форуме приехали более 50 международных спикеров из 16 стран.



- Это наша 10 юбилейная неделя форума и нельзя было придумать места лучше, чем город Нур-Султан для его проведения, поскольку Казахстан является сердцем трансформационных процессов во всех сферах жизни в настоящее время, - сказала почетный Президент GFCC Дебора Л. Винс Смит.



Первый заместитель премьер-министра - министр финансов А.Смаилов отметил, что в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" Казахстан поднялся до 28-го места, в индексе Глобальной конкурентоспособности страна заняла 59-ое место. Говоря об актуальности выбранной темы саммита, исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы А. Исекешев отметил существенные "сдвиги" в различных сферах жизни, произошедшие за последнее десятилетие.



- Миссия Фонда Первого Президента РК – это содействие устойчивому развитию страны и конкурентоспособной нации. По поручению Елбасы запускаем несколько проектов. Один из них - научно-практическое исследование по повышению страновой конкурентоспособности, выработке предложений для государства по социально-экономической модели устойчивого инклюзивного роста, - сказал Исекешев.



Исекешев отметил, что центром притяжения талантов всегда являются крупные города: это Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Нур-Султан выступает в роли передового Центра притяжения талантов.



- Благодаря судьбоносному решению Елбасы город успешно прошел первую трансформацию: из маленького городка в современную и динамичную столицу. Численность населения увеличилась в 3,5 раза и превысила 1 млн человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает большое значение дальнейшему развитию города. Сегодня Нур-Султан является местом концентрации современных инноваций: образовательного, медицинского и спортивного кластера, а также имеет такие знаковые объекты, как Назарбаев Университет, ЭКСПО, Международный финансовый центр "Астана" и другие, - сказал аким столицы Кульгинов.



Так, в целях повышения конкурентоспособности города планируется использовать 5 основных инструментов: платформу МФЦА, создание инновационной экосистемы, усиленное проведение цифровизации, преимущества региональных интеграционных объединений (Новый Шелковый путь, ЕАЭС, ШОС), а также транспортно-логистический потенциал географического положения.

Участники саммита положительно высказались касательно проводимых государством реформ, исполнительный директор Глобальной Федерации Советов по Конкурентоспособности Р.Альварез подытожил, что Казахстан - одно из наиболее динамично развивающихся государств в ЦА.