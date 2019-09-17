Королевский рынок: продаст ли Россия системы ПВО в Саудовскую Аравию

00:30 18.09.2019 Военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда вновь может стать актуальным



Илья Крамник



Успешная атака движения хуситов на саудовские нефтяные месторождения и завод по первичной очистке нефти компании Saudi Aramco с помощью беспилотных аппаратов и крылатых ракет поставила вопрос о принципиальной способности вооруженных сил Саудовской Аравии защитить основу экономики страны от повторения подобных инцидентов. В настоящее время основу сил ПВО страны составляют американские системы вооружения, вместе с тем возможность поставок российской техники ранее уже обсуждалась. "Известия" проанализировали возможность усиления ПВО Саудовской Аравии за счет сотрудничества с Россией.



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Недостающий эшелон



Вооруженные силы Саудовской Аравии, несмотря на длительную традицию сотрудничества с США, тем не менее выделяют силы ПВО в отдельное командование - скорее по советскому образцу. Вооружение и техника этих сил, впрочем, практически целиком американские.



Саудовская Аравия располагает американскими системами ПВО/ПРО большой дальности Patriot и THAAD, а в качестве средств последнего рубежа использует буксируемые 35-миллиметровые зенитные артиллерийские установки Oerlikon Contraves Skyguard. В качестве средств раннего обнаружения, помимо радаров в составе непосредственно систем ПВО/ПРО, используются закупленные в США РЛС AN/FPS-117 и AN/TPS-43, а также могут применяться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и Saab-2000, имеющиеся в составе ВВС королевства.



В целом система ПВО Саудовской Аравии построена на прикрытии отдельных ключевых объектов и относительно небольших по площади районов, вокруг которых сосредоточены силы обороны. Для создания эшелонированной в глубину системы ПВО страны, равно как для эшелонирования средств ПВО в отдельных районах вооруженным силам королевства не хватает систем малой и средней дальности.



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Оценивая "главные силы" саудовской ПВО, нужно отметить, что недостатками "Пэтриотов" является большое время реакции и наличие мертвой зоны в силу предварительной ориентации наклонной пусковой установки по горизонту, что требует времени на ее доворот в случае появления угрозы с неожиданного направления.



Более новый по времени разработки комплекс THAAD, являющийся одним из самых современных американских средств борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, неспособен бороться с аэродинамическими целями, такими как беспилотники и крылатые ракеты, что сужает его возможности в рамках системы ПВО/ПРО в целом.



При этом радиотехническое вооружение саудовских сил ПВО, то есть собственно радары, которые должны обеспечивать заблаговременное обнаружение целей и передачу информации огневым подразделениям, представлено достаточно старыми, хотя и усовершенствованными РЛС разработки 1960–1980-х годов. Оно не может считаться современным в нынешних условиях, учитывая необходимость борьбы с малозаметными низколетящими целями, и серьезно уступает тем средствам, которыми располагает, например, Израиль, также активно использующий американское вооружение, не считая собственных разработок.



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После снятия с вооружения устаревших зенитных ракетных комплексов Improved Hawk особо выделяется полное отсутствие у сил ПВО Саудовской Аравии среднего огневого эшелона, а также неполноценность ближнего рубежа, ограниченного по факту буксируемой зенитной артиллерией. Эти особенности, в частности, не позволяют усиливать оборону по мере приближения к защищаемому объекту. Таким образом, в случае если "Пэтриот" промахнется по обнаруженной ракете противника, возможности добить ее силами второго-третьего эшелона, по сути, нет - за отсутствием этих сил.



Российская альтернатива



Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в военно-технической сфере долгое время было ограничено поставками в Саудовскую Аравию относительно небольших объемов вооружений и военной техники. Тем не менее на протяжении ряда лет СМИ сообщали о возможных закупках дорогостоящих видов оружия, включая зенитные ракетные системы С-400. Во многом потенциальные возможности расширения сотрудничества использовались обеими сторонами как политический инструмент. Основным препятствием на пути их реализации, помимо давления США, выступают и различающиеся политические интересы сторон, поэтому говорить о неизбежном успехе сотрудничества на новом этапе тоже пока нельзя.



Здесь нужно отметить, что саудовские силы ПВО и ранее демонстрировали невысокую боеспособность, регулярно пропуская ракетные удары хуситов. Очередная атака, таким образом, стала развитием ранее проявленной тенденции.



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Это вновь ставит вопрос о боеспособности ПВО королевства в принципе, имея в виду как материальную составляющую, так и уровень подготовки личного состава. Проблема совершенствования сил ПВО становится приоритетной, учитывая зависимость экономики Саудовской Аравии от бесперебойной работы инфраструктуры нефтедобычи. Это делает актуальным возможное сотрудничество с Россией как единственной страной, способной поставить современную эшелонированную систему ПВО/ПРО "под ключ", хотя возможность такого сотрудничества снова будет зависеть от многих политических факторов.



Главным отличием потенциального российского предложения является глубокое эшелонирование системы и возможное дублирование используемых средств на каждом эшелоне. Так, дальний рубеж (до 400 км) может быть защищен системами типа С-400 и С-300ВМД ("Антей-2500"). С-400, являющаяся развитием ветви С-300П, предназначена главным образом для противодействия аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты, БПЛА, включая малозаметные), но имеет и возможность перехвата баллистических целей. С-300ВМД, последняя на сегодня система в линии С-300В, наоборот, является системой противоракетной обороны на театре военных действий, предназначенной главным образом для защиты от баллистических ракет, но также способна бороться и с аэродинамическими целями.



Средний рубеж обороны (до 150 км) может быть закрыт недавно запущенным в серию новейшим комплексом С-350 "Витязь", ключевой особенностью которого является 3D-радар нового поколения и увеличенный боекомплект - до 12 ракет семейства 9М96 на пусковой установке, что повышает возможности противодействия массированным атакам с разных направлений.



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На этом же рубеже может быть задействован ЗРК "Бук-М3" ("Викинг"), новейшая версия известного семейства войсковых ЗРК "Бук" на гусеничном шасси, тоже отличающаяся возросшим боекомплектом (с 4 до 6 ракет на установке) и увеличенной до 70 км дальностью поражения целей.



Наконец, как сами установки первых эшелонов, так и прикрываемые ими объекты могут быть защищены на ближнем рубеже зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и зенитными ракетными комплексами "Тор" различных модификаций. И те и другие могут быть предложены на разных типах шасси, как гусеничных, так и колесных. Средства последнего эшелона также дублируют и дополняют друг друга, повышая вероятность обнаружения и уничтожения цели.



Нужно отметить, что все названные средства ПВО и ПРО являются полностью мобильными, что позволяет оперативно менять позиции и гибко перенастраивать систему в целом. Разумеется, огневые комплексы могут и должны дополняться комплектом радиолокационных станций, средств управления и радиоэлектронного противодействия.



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Эшелонированность российской системы, обеспечивающую наращивание плотности обороны по мере приближения к прикрываемому объекту, можно назвать ее главным достоинством. Кроме того весомым козырем является увязка всех средств, от С-400 до "Панциря", в единый контур ПВО с автоматической передачей информации о целях, их распределением и выработкой огневых решений.



Необходимо отметить, что устойчивость и работоспособность такой организованной системы ПВО требует подготовки квалифицированного персонала и его натаскивания в условиях повседневной службы для закрепления навыков и их последующего воспроизводства. В этой связи необходимо говорить не столько о закупках вооружения, сколько о сотрудничестве в создании системы ПВО в целом - отсутствие системного подхода в данном вопросе может обессмыслить любые затраты на "железо". Готов ли будет в данном случае покупатель изменить не только поставщика оружия, но и подход к подготовке военнослужащих - вопрос отдельный. Источник - Известия

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