Отказ КырПреза Жээнбекова от латиницы является ответом на негативную реакцию общественности

00:34 18.09.2019

Предложения о введении латиницы, прозвучавшие из уст руководителя парламентской фракции партии "Бир Бол" Алтынбека Сулайманова, которого поддержал кандидат в министры образования Каныбек Исаков, возможно действительно был пробным шаром, брошенным с целью выяснения общественного мнения, а также с целью раскола электората в преддверие парламентских выборов 2020 года.

Примечательно, что Каныбек Исаков в своих высказываниях всецело опирался на опыт не Узбекистана и Азербайджана, а соседнего Казахстана, утверждая, что латиница отвечает современным запросам общества и интеграции Кыргызстана в мировое сообщество. Под "мировым сообществом", видимо, подразумевался коллективный Запад и вероятно Китай, который на международном уровне все чаще использует пиньинь – латинский вариант китайского языка.



Против этой инициативы выступили многие общественные деятели, представители творческой интеллигенции и профессуры, многие из которых больше связаны с Россией и с общим советским культурным наследием, чем, например, казахские коллеги. Поэтому их мнение и отрицательная реакция также повлияли на позицию высших чиновников в государственном аппарате Кыргызстана.



Некоторые деятели в своих комментариях нашему изданию высказались еще более категоричнее. "Полный хаос во всем и очень надолго! Ни страна, ни народ не готовы выдержать очередной такой удар по всей системе коммуникационных государственно-общественных отношений. Без сомнения – это козни третьих сил. Под третьими силами я понимаю межпартийные объединенные группировки. Счета и дети этих субъектов заграницей!", – считает Болотбек Батилов, руководитель объединения "Лига граждан и гражданских объединений".

В итоге в понедельник по этому поводу поспешил выступить президент Сороонбай Жээнбеков в рамках встречи с председателем Национальной комиссии по государственному языку Назаркулом Ишекеевым. Он высказался за сохранение кириллицы в кыргызском языке, призывав не ломать копья в дискуссиях о том какой вариант лучше.



"Культурный и научный потенциал нашей страны достиг значительных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не нужно тратить время на лишние обсуждения, мы должны использовать существующие возможности для достижения поставленных целей и развития", – заявил глава государства.



Таким образом, президент дал понять, что не заинтересован в введении латиницы. Но в большей степени это обусловлено экономическими проблемами и большими затратами. В тоже время президент при беседе с Назаркулом Ишекеевым отметил необходимость дальнейшего внедрения и развития государственного языка во всех сферах и в первую очередь в государственных органах и сфере образования.



Поэтому пока еще рано ставить крест в обсуждениях перехода кыргызского языка на латиницу, так как этот процесс был запущен национальными политическими элитами ведущих стран Центральной Азии и обусловлен влиянием Турции, США, ЕС и Китая, заинтересованных в постепенном отрыве бывших советских республик от единого культурного и информационного пространства.

Таких новоявленных "реформаторов" и "младотюрков", ратующих за латиницу, очень много в среде новой поросли интеллигенции, деятелей разных политических партий и движений, различных прозападных неправительственных объединений, коих еще очень много в нашей республике. Большое количество подражателей Назарбаева в деле перехода на "европейский" алфавит оказалось и среди чиновников высшего звена.



В тоже время, пока Каныбек Исаков предлагает введение латиницы, в городе Ош, где он долгие годы работал, существует огромная потребность в изучении именно русского языка, так как многие улицы обклеены объявлениями о частных уроках и курсах. Ведь ясно, что основная масса кыргызоязычной молодежи вынуждена искать работу не внутри страны, где так и не созданы новые отрасли и новые предприятия, а все же в России.



17.09.2019