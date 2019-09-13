Мирзиеев делает ЦАзию желтой. Узбекистан дал безвиз китайцам - последствия

00:48 18.09.2019 Введение Узбекистаном безвизового режима для китайцев – сигнал для всех соседних республик



Китай наращивает свою экспансию в Центральной Азии, вовлекая в свою орбиту все пять бывших советских республик. Первым проявлением такой экспансии является установление безвизового режима в Узбекистане для граждан КНР с 1 января следующего года.



Буквально вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "Об установлении безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики".



Хотя срок пребывания без визы ограничен семью днями, это является на самом деле серьезным политическим шагом и примером для всех соседних республик. Руководство Узбекистана введением безвизового режима для граждан 85 стран хочет показать свою открытость миру, но в действительности основной поток иностранных граждан придется именно на Китай.



И речь идет не о немедленном заселении этой страны со стороны подданных Поднебесной, хотя это в перспективе также возможно, а о проникновении в страну множества сотрудников экономических фирм, предприятий, государственных корпораций и трудовых мигрантов в связи с развертыванием строительства новых промышленных и инфраструктурных объектов. Ведь помимо безвизового режима облегчается процедура получения вида на жительство и проведения экономической деятельности на территории Узбекистана.



Не исключено, что такая либерализация миграционного законодательства в отношении граждан КНР напрямую связана с получением ранее различных кредитов на 7,8 млрд долларов. Именно такой долг сейчас висит на Узбекистане, который, возможно, не так скоро, а может и вообще не будет возвращен. Не исключено, что в обмен на отсрочки платежей и произошло послабление режима для граждан КНР.



Эта версия вполне логичная и имеет серьезную почву под собой, так как методика "долговой дипломатии" применяется Пекином активно сейчас ко всем республикам Центральной Азии, которые попали в зависимость перед ним из-за невозможности расплатиться по долгам. В частности, речь идет о многих миллиардах долларов, которые брались на разные цели и сейчас все страны региона вынуждены идти на серьезные уступки своему сильному соседу как в вопросах предоставления своих месторождений и активов добывающих компаний, так и территорий для различных инфраструктурных проектов в рамках нового "Шелкового пути".



Подчас речь идет об урезании суверенитета и о передаче части земель. Так, например, Таджикистан отдал 1% своей территории и золоторудное месторождение "Верхний Кумарк" из-за невозможности отдать свой долг по кредиту в 1,2 млрд долларов, что составляет около 50% от всего внешнего долга страны. Кыргызстан также должен уже китайским банкам 1,7 млрд долларов, что составляет 40% от всего внешнего долга. В итоге Китай требует провести через территорию этой горной республики железнодорожную ветку, что даст возможность Пекину отправлять свои грузопотоки в обход территории России и Казахстана в Иран, Ближний Восток, Турцию, а через Стамбул – в ЕС.



Туркменистан, несмотря на закрытость данной страны, осуществил с китайскими государственными корпорациями проекты на сумму более 8 миллиардов долларов, в результате чего был построен газопровод в КНР. Но наибольшим должником перед Китаем является Казахстан, который набрал кредитов за прошлые годы, по официальным данным, на 12 млрд долларов. После визита Касым-Жомарта Токаева предполагается выделение кредита еще на 300 миллионов долларов.

Казахстан уже расплачивается за это активами нефтедобывающих компаний, передачей более 50-ти месторождений китайским корпорациям, освобождением от налогов на доходность бизнеса из Поднебесной на территории страны. И похоже в этот же омут опускается и Узбекистан, который, кстати, набрал эти кредиты на сумму в 7,8 млрд долларов именно при новом президенте Шавкате Мирзиееве. Подобный путь ведет прямиком в пасть дракона, который переваривает всех своих соседей разом, затаскивая в свою орбиту зависимости десятки стран как по периметру своих границ, так и на всех континентах мира.



Известный казахстанский экономист Айдар Алибаев считает, что Китай использует типичную практику и методику империалистических держав по освоению и закабалению колоний, делая своими вассалами или протекторатами многие страны третьего мира.

"Китайские компании используют отработанную классическую схему и проникают в разные страны, и при этом активно поддерживаются государственными структурами, в том числе дипломатическими. И мы это видим на примере стран Африки, Азии, Латинской Америки. Вот, например, последний известный случай, когда в Шри-Ланке целый крупный порт отдали взамен за долги, когда оказались не в состоянии расплатиться. И сейчас многие страны находятся в тяжелом положении, когда не могут отдать долги по кредитам и такие проблемы есть у наших соседей – у Кыргызстана и Таджикистана. То же самое происходит и во всех других республиках Центральной Азии", – прокомментировал Айдар Алибаев.

Это действие Ташкента в реальности является сугубо политическим шагом, как и открытие в 2014-м году института Конфуция в Самарканде. Таким образом подан прямой пример для Душанбе, Бишкека, Нур-Султана и Ашгабада, которые уже начинают воспринимать Узбекистан как регионального лидера, экономика которого переживает сейчас бурное развитие. Показан тем самым путь ориентации на Пекин, который опираясь на пять бывших советских республик, будет осуществлять свою экспансию дальше.



Для Узбекистана и его народа данная кредитная кабала и увеличивающаяся зависимость от Китая чревата переносом грязного производства и эксплуатацией уже на предприятиях КНР, вывозом сырья и полуфабрикатов для нужд промышленности СУАР и возделыванием технических культур с экологическими последствиями для земель и водоемов. Но самое опасное то, что в перспективе это грозит потерей суверенитета, а также культурной и политической ассимиляцией. Центральная Азия в ближайшие годы рискует стать задним двором азиатского дракона, который уже расправил крылья для осуществления мирового господства.



13.09.2019 Источник - ehokg.org

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