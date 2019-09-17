Рахбар запретил любые переговоры с США. Али Хаменеи выступил против уступок Америке, - "НГ"

07:59 18.09.2019

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что диалог с Дональдом Трампом возможен только на условиях Тегерана

Геннадий Петров



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Точку в разговорах о возможной встрече президентов Дональда Трампа и Хасана Рухани поставил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он заявил, что американцы, прежде чем говорить о переговорах, должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

О том, что Рухани и Трамп могут встретиться и без предварительных условий обсудить сложившуюся в двусторонних отношениях ситуацию, американский президент говорил еще в июне, отвечая на вопрос корреспондента NBC. А 4 сентября, комментируя журналистам информацию о том, что его встреча с Рухани запланирована на конец месяца во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп сказал: "Все возможно".

При этом он неоднократно подчеркивал, что инициатива переговоров исходит от иранцев, а не от США.

Свое намерение побеседовать с Рухани Трамп не оставил даже после того, как 14 сентября несколько нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии подверглись атакам дронов. Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео прямо обвинили в этих террористических актах Иран.

О том, что встреча Трампа и Рухани на полях Генассамблеи по-прежнему не исключена, 15 сентября заявила в эфире телеканала Fox News советник американского лидера Келлиэнн Конуэй. Иранцы довольно долго не комментировали информацию о возможных переговорах двух лидеров. Только 16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с опровержением. "Такой встречи в нашей повестке дня не предусмотрено. Я не думаю, что это случится в Нью-Йорке", – сказал он.

Во вторник по этому поводу высказался рахбар (в переводе с персидского – лидер) Ирана Али Хаменеи, которому, согласно Конституции, принадлежит последнее, решающее слово в вопросах, касающихся внешней политики.

"Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет", – говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте верховного лидера.

В трактовке рахбара переговоры с Трампом будут означать, что политика максимального давления на Иран, которую проводит Вашингтон, увенчалась успехом. "Именно поэтому официальные лица – от президента и министра иностранных дел и других – единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры – ни двусторонние, ни многосторонние", – подчеркнул Хаменеи. Диалог возможен только в том случае, если американцы вернутся к ядерной сделке, заявил рахбар.

США вышли из СВПД решением Трампа 8 мая 2018 года. Затем американцы восстановили экономические санкции против Ирана. В ответ Тегеран стал в одностороннем порядке сокращать свои обязательства по ядерной сделке. Очередной, четвертый этап таких сокращений был анонсирован Мусави в заявлении от 16 сентября. В чем именно он будет заключаться, представитель иранского МИДа не уточнил. Он лишь отметил, что четвертый этап пока находится "на стадии подготовки". На третьем же этапе, введенном в действие в начале сентября, Иран отказался от ограничений на исследования в ядерной сфере – в частности, он будет разрабатывать и тестировать более современные центрифуги.

По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Среднего и Ближнего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, заявление Али Хаменеи является иранской реакцией на взрывы нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии и на обвинения, которые были выдвинуты против Тегерана со стороны США. "Хотя в данном случае правильно будет сказать, что обвинения Помпео стали поводом, а не причиной. Рахбар и так очень настороженно относился к контактам на высшем уровне с США и говорил, что не может быть переговоров лидеров двух стран, пока действуют антииранские санкции", – сказал "НГ" эксперт.

На Иран большое впечатление произвело то, что взрывы НПЗ и последующие обвинения Помпео произошли вслед за появлением признаков готовности Трампа нормализовать отношения двух стран. Так, в августе на полях саммита G7 в Биаррице президент Франции Эмманюэль Макрон представил ему свой план, суть которого заключается в том, чтобы позволить Ирану торговать нефтью в определенных объемах в обмен на возвращение страны к выполнению СВПД и переговорам по ракетной программе, а также проблемам стабильности на Ближнем Востоке. Знаковым событием для иранских властей стало увольнение 10 сентября помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Он считается убежденным противником смягчения американской политики в отношении Тегерана.

Сажин полагает, что существует достаточно много сил, заинтересованных во взрывах на крупнейших НПЗ в Саудовской Аравии. "Возможно, атаки организованы с целью поднять цену на нефть – тогда виновных можно искать и в Иране, и в США. Возможно, за взрывами стоит часть иранской элиты, получающая выгоду от торговли нефтью в обход санкций. Возможно, имеет место проявление политической борьбы в Саудовской Аравии. Версий можно строить множество", – сказал он.

Эксперт РСМД Антон Мардасов допускает, что иранцы попробуют возложить вину за атаки на НПЗ на Израиль, который, конечно, не заинтересован в сближении Вашингтона и Тегерана. "Но крайне маловероятно, что за этими терактами стоит Моссад. Сейчас отношения Саудовской Аравии и Израиля достаточно хорошие. Если бы израильские власти действительно задумали сорвать нормализацию между США и Ираном с помощью взрывов, вряд ли бы они это сделали на территории Саудовского Королевства", – сказал "НГ" Мардасов.