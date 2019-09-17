 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.09.2019
09:45  РосОлиграх Дерипаска подал в суд на западные СМИ. Из-за статей о его борьбе с ташкентскими магнатами братьями Черными
09:06  Путинские перелеты. Каста предателей: набор продолжается, - В.Шурыгин
08:43  Паниковский нарушил конвенцию. Куда запрыгала цена на нефть, - М.Хазин
08:32  Хуситские беспилотники над саудовской пустыней, - Бахтияр Тузмухамедов
08:01  Асад вступает в борьбу с "параллельной Сирией". Дамаск стал похож на Анкару антикурдской риторикой, - И.Субботин
07:59  Рахбар запретил любые переговоры с США. Али Хаменеи выступил против уступок Америке, - "НГ"
00:48  Мирзиеев делает ЦАзию желтой. Узбекистан дал безвиз китайцам - последствия

00:38  Майнинговые фермы аль-Багдади. Джихадисты по всему миру активно переходят на криптовалюты, - А.Приймак
00:34  Отказ КырПреза Жээнбекова от латиницы является ответом на негативную реакцию общественности
00:31  Саммит в Анкаре: воскрешение символа Ататюрка, - С.Тарасов
00:30  Королевский рынок: продаст ли Россия системы ПВО в Саудовскую Аравию
00:28  ЕлбаДавос. В Нур-Султане стартовал "Глобальный инновационный саммит-2019"
00:26  Россию "уходят" с Каспия, - А.Савельев
00:24  Чем "Талибан" предпочтительнее "Исламского государства", - М.Фаустова
00:22  КырТадж пограничники начали войну на футбольном поле, - В.Панфилова
00:19  В УзбАрмии введены новые воинские звания - сержант 1,2 и 3 класса
00:02  Трамп без Кэмп-Дэвида. Почему сорвалось соглашение между США и талибами, - А.Дубнов
Вторник, 17.09.2019
21:41  Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами, - Джонатан Маркус
20:43  Конфликт на границе. Таджикская сторона сыпет камни на киргизскую дорогу
20:35  Китаец заплатил $35 тысяч за клонирование умершего кота (видео мурзика-копирашки)
20:24  Жыргалбек Чомонов - новый чемпион мира по кулатуу по версии WEF
20:22  Вузы России и Китая начинают образовательный мегапроект
20:19  Люли: женитьба в 10 лет, кровосмешение и дикие легенды
17:15  Основатель Золотой Орды (государства казахов)– Джучи хан, - Керимсал Жубатканов
17:03  УкрСуды начали арестовывать активы Порошенко
15:57  Разборки в семействе Рахмонидов. Кто стоит за крахом "Фароза"?
15:39  Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков
14:14  Бузова ("Дом-2") надела мусульманский платок. Пиара ради?
13:47  Первым замом Минэкономпрома Узбекистана стал матерый "ташкентец" Олимхон Рустамов
12:59  В афганском Парване взорван митинг на котором выступал президент Гани: Гани - жив, 24 - убито
12:57  Митингующие в Баткене кыргызы ультимативно требуют... прислать им в подмогу российскую авиабазу "Кант"
12:53  Конфликт на кыр-тадж-границе. 752 жителя кыр-села Максат покинули свои дома
12:47  Руслан Бийбосунов - махровый член крим-клана "эвакуаторщиков", назначен генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге
11:53  Повесившуюся в родительском доме каз-певицу Жанар Хамитову могли довести до самоубийства
11:11  Иран чувствуя, что Трамп боится ударить, повышает ставки в игре, - А.Макаркин
10:49  Ценный опыт. Неизвестные полностью сожгли VIP-дом экс-главы Нацбанка Украины
10:48  Шли бы лесом... Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном на "любом уровне"
10:33  "Черный халиф" аль-Багдади - жив! 5 лет прятался и молчал
10:23  Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении
10:08  РПЦ отобрала у Константинопольского патриархата "Русский экзархат" в Европе
10:01  Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest
09:45  С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге
09:19  Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан
09:15  Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"
09:12  Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
08:39  В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:35  КырВыборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева, - О.Гут
08:24  Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено
08:21  Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
07:36  Реформа в КырМВД: Старая притча на новый лад, - В.Гунгер
01:55  На абордаж! Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Асад вступает в борьбу с "параллельной Сирией". Дамаск стал похож на Анкару антикурдской риторикой, - И.Субботин
08:01 18.09.2019

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
17.09.19

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция будет сама решать судьбу северных районов Сирии. Фото Reuters
Сирийское правительство назвало международный альянс, куда входят курдские формирования, террористическим ополчением. По крайней мере такое обобщение содержит письмо МИД Сирии на имя генсека ООН Антониу Гутерриша. Официальный Дамаск впервые использует столь жесткие формулировки по отношению к этим соединениям, занимающим северо-восточные районы Арабской Республики. Отчасти это сближает его риторику с риторикой турецкого руководства.

В своем письме сирийское дипломатическое ведомство жалуется на "преступления" бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС) – многонационального альянса, который участвовал в борьбе с джихадистами под эгидой США. Костяком этого объединения являются курдские Силы народной самообороны (СНС). В МИД Сирии считают, что командование альянса действует в соответствии со схемами, придуманными США и Израилем. Воюя от лица международной коалиции, ДСС совершали военные преступления, утверждает внешнеполитическое ведомство. В послании на имя генсека ООН сообщается, что сирийские правительственные войска намерены освободить территории, занятые ДСС. Речь идет о северо-восточных районах, которые по-прежнему находятся в сфере влияния США.

Наблюдатели отмечают, что официальный Дамаск фактически впервые с начала гражданского конфликта внес курдские соединения в число террористов. Командование ДСС успело отреагировать на обвинения официального Дамаска. В ответном заявлении альянс обратил внимание на то, что тысячи его бойцов были убиты в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ).
ДСС отмечает, что сирийское правительство оказалось неспособно защитить свой народ от джихадистов. "ИГ продолжает использовать контролируемые режимом районы для проведения террористических акций в Северной и Восточной Сирии против гражданского населения", – отмечается в заявлении командования ДСС.
Во многом риторика Дамаска стала схожа со стилистикой заявлений турецкого руководства. Так, на саммите в "астанинском формате" в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что единственная опасность для Сирии сейчас исходит от ДСС, которые поддерживают США. Турецкий лидер пригрозил, что если американские партнеры не услышат чаяния Анкары, то она будет сама решать судьбу северных районов Сирии, граничащих с Турцией. "Если мы не сумеем в течение двух недель достичь соглашения с США, то мы будем вынуждены сформировать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии самостоятельно", – сказал Эрдоган, указав на "недопустимость оказания поддержки террористическим организациям под предлогом борьбы с боевиками".
"Логика Дамаска понятна: там считают международную коалицию оккупантами, а курдские и племенные силы в составе ДСС – ее пособниками, хотя режим фактически утратил суверенитет над этими территориями, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – По некоторым данным, на территории, которую контролируют ДСС, действуют диверсионные ячейки сирийского режима, которые маскируют свои акции под деятельность ИГ. При этом налажена контрабандная торговля между официальным Дамаском и ДСС, она продолжается, но через фирмы-посредники. Для сирийского лидера Башара Асада недопустимо существование "параллельной Сирии" как с политической, так и с экономической точек зрения, и в этом смысле позиции Дамаска и "астанинской тройки" (РФ, Турция и Иран. – "НГ") схожи".

Эксперт считает, что России важно продемонстрировать восстановление суверенитета Сирии и добиться того, чтобы Дамаск стал получать все необходимые средства. "Для Турции важно ослабить курдский сепаратизм, а для Ирана – соблюсти свои военные интересы под прикрытием экономических проектов, – полагает аналитик. – Впрочем, не исключено, что на самом деле Москву в некотором роде устраивает присутствие западных сил на востоке Сирии: ИГ имеет там довольно устойчивые позиции, притом что агентурные возможности сирийского режима сильно ослаблены, а присутствие проиранских сил там весомое и долгосрочное".

Показательным в этом плане аналитик считает то, что в результате переговоров российских и американских военных ряд деревень на востоке Арабской Республики был передан ДСС – несмотря на протесты проиранских сил. "Правительственные войска в последнее время усилили свое присутствие на линии соприкосновения с ДСС, но понятно, что "лобовой" военный сценарий здесь не пройдет – эффективно только давление на племенные структуры и курдов, – говорит Мардасов. – Шаги в этом направлении давно предпринимаются: на иранские деньги несколько раз организовывалась встреча представителей восточных племен, а встречу Конгресса сирийского национального диалога в Сочи посещали представители племен Евфрата и делегаты от "Сирийских элитных сил", формально не входящих в ДСС".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568782860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе почтили память видного государственного деятеля Казахстана Марата Оспанова
- Правительство рассмотрело меры по улучшению позиций Казахстана в международных рейтингах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №678
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2019 года №687
- В Мажилисе презентованы поправки в Конституционный закон о Международном финансовом центре "Астана"
- Кадровые перестановки
- Презентация в Мажилисе: поправки в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек
- Алихан Смаилов: Казахстан уделяет особое внимание вопросам долгосрочного, устойчивого роста
- Сенаторы рассмотрели законопроект о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  