Асад вступает в борьбу с "параллельной Сирией". Дамаск стал похож на Анкару антикурдской риторикой, - И.Субботин

08:01 18.09.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

17.09.19



Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция будет сама решать судьбу северных районов Сирии. Фото Reuters

Сирийское правительство назвало международный альянс, куда входят курдские формирования, террористическим ополчением. По крайней мере такое обобщение содержит письмо МИД Сирии на имя генсека ООН Антониу Гутерриша. Официальный Дамаск впервые использует столь жесткие формулировки по отношению к этим соединениям, занимающим северо-восточные районы Арабской Республики. Отчасти это сближает его риторику с риторикой турецкого руководства.



В своем письме сирийское дипломатическое ведомство жалуется на "преступления" бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС) – многонационального альянса, который участвовал в борьбе с джихадистами под эгидой США. Костяком этого объединения являются курдские Силы народной самообороны (СНС). В МИД Сирии считают, что командование альянса действует в соответствии со схемами, придуманными США и Израилем. Воюя от лица международной коалиции, ДСС совершали военные преступления, утверждает внешнеполитическое ведомство. В послании на имя генсека ООН сообщается, что сирийские правительственные войска намерены освободить территории, занятые ДСС. Речь идет о северо-восточных районах, которые по-прежнему находятся в сфере влияния США.



Наблюдатели отмечают, что официальный Дамаск фактически впервые с начала гражданского конфликта внес курдские соединения в число террористов. Командование ДСС успело отреагировать на обвинения официального Дамаска. В ответном заявлении альянс обратил внимание на то, что тысячи его бойцов были убиты в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ).

ДСС отмечает, что сирийское правительство оказалось неспособно защитить свой народ от джихадистов. "ИГ продолжает использовать контролируемые режимом районы для проведения террористических акций в Северной и Восточной Сирии против гражданского населения", – отмечается в заявлении командования ДСС.

Во многом риторика Дамаска стала схожа со стилистикой заявлений турецкого руководства. Так, на саммите в "астанинском формате" в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что единственная опасность для Сирии сейчас исходит от ДСС, которые поддерживают США. Турецкий лидер пригрозил, что если американские партнеры не услышат чаяния Анкары, то она будет сама решать судьбу северных районов Сирии, граничащих с Турцией. "Если мы не сумеем в течение двух недель достичь соглашения с США, то мы будем вынуждены сформировать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии самостоятельно", – сказал Эрдоган, указав на "недопустимость оказания поддержки террористическим организациям под предлогом борьбы с боевиками".

"Логика Дамаска понятна: там считают международную коалицию оккупантами, а курдские и племенные силы в составе ДСС – ее пособниками, хотя режим фактически утратил суверенитет над этими территориями, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – По некоторым данным, на территории, которую контролируют ДСС, действуют диверсионные ячейки сирийского режима, которые маскируют свои акции под деятельность ИГ. При этом налажена контрабандная торговля между официальным Дамаском и ДСС, она продолжается, но через фирмы-посредники. Для сирийского лидера Башара Асада недопустимо существование "параллельной Сирии" как с политической, так и с экономической точек зрения, и в этом смысле позиции Дамаска и "астанинской тройки" (РФ, Турция и Иран. – "НГ") схожи".



Эксперт считает, что России важно продемонстрировать восстановление суверенитета Сирии и добиться того, чтобы Дамаск стал получать все необходимые средства. "Для Турции важно ослабить курдский сепаратизм, а для Ирана – соблюсти свои военные интересы под прикрытием экономических проектов, – полагает аналитик. – Впрочем, не исключено, что на самом деле Москву в некотором роде устраивает присутствие западных сил на востоке Сирии: ИГ имеет там довольно устойчивые позиции, притом что агентурные возможности сирийского режима сильно ослаблены, а присутствие проиранских сил там весомое и долгосрочное".



Показательным в этом плане аналитик считает то, что в результате переговоров российских и американских военных ряд деревень на востоке Арабской Республики был передан ДСС – несмотря на протесты проиранских сил. "Правительственные войска в последнее время усилили свое присутствие на линии соприкосновения с ДСС, но понятно, что "лобовой" военный сценарий здесь не пройдет – эффективно только давление на племенные структуры и курдов, – говорит Мардасов. – Шаги в этом направлении давно предпринимаются: на иранские деньги несколько раз организовывалась встреча представителей восточных племен, а встречу Конгресса сирийского национального диалога в Сочи посещали представители племен Евфрата и делегаты от "Сирийских элитных сил", формально не входящих в ДСС".