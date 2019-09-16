Паниковский нарушил конвенцию. Куда запрыгала цена на нефть, - М.Хазин

08:43 18.09.2019

Паниковский нарушил конвенцию

добыча, поставка и переработка нефти - одна из самых главных инфраструктурных отраслей в мире и такой форс-мажор является грубейшим нарушением международных правил

Михаил Хазин



16.09.19



В субботу был взорван самый крупный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, что резко ослабило возможности этой страны (крупнейшего экспортера) по поставкам нефти. Еще, правда, непонятно кто будет играть роль паникера, но сам факт нарушения статуса-кво очевиден

Добыча, поставка и переработка нефти - одна из самых главных инфраструктурных отраслей в мире и такой форс-мажор является грубейшим нарушением международных правил. Не абстрактных, вроде нарушения "демократии", а реальных, без которых все страны мира существовать не могут, даже США.

Терпеть такую ситуацию категорически невозможно. Нигде и никогда.

Вспомним Германию, которая дралась за Румынию во II Мировой войне активнее, чем за собственную территорию. Вспомним США, которые активно захватывали все нефтедобывающие страны. И вот тут такой жесткий удар. Реально опасный для всех.



Почему для всех? А потому что нет никакой уверенности, что, скажем, из-под окрестностей Львова не вылетит дрон и не нанесет удар по нефтеперегонным заводам Польши или Венгрии. Они же имеют территориальные претензии к Украине? Почему нет. Кто сказал, что из контейнера, стоящего на палубе корабля, который идет в Новый Орлеан, не вылетят несколько дронов и не нанесут удары по заводам США? Как это можно отследить? У США нет сплошной ПВО, которая могла бы отследить полет такого объекта на низкой высоте. К слову, такая проблема есть у любой страны, у которой есть протяженное морское побережье.



Да, теоретически, может оказаться, что в случае Саудовской Аравии это были не дроны (хотя, вроде опровержений не было). США пока обвинили Иран, но это было чисто политическое заявление теоретически это может быть и Йемен, и другие враждебные Саудовской Аравии силы, да и внутренние силы королевства тоже теоретически, могут быть. Я думаю, об этом много еще напишут, так что на этом направлении я концентрироваться не буду.



Мне же кажется, что главной проблемой является то, что эта история открыла ящик Пандоры. Всем стало понятно, что такое, возможно, и даже достаточно просто осуществить, а защититься сегодня не может практически никто. Может быть, мы, но тоже нет у меня уверенности, что по всем направлениям.

Это Матиуса Руста мы засекли практически сразу, а что сейчас - большой вопрос. Но вот то, что сегодня никто больше от такой беды не застрахован, это точно. А беда очень серьезная, поскольку разрушение нефтяной инфраструктуры - это тотальная катастрофа в любом регионе мира.



И все серьезные державы (и США, и Россия, и Китай) должны дать жесткий отпор. Чтобы впредь было неповадно. Да, разумеется, сначала нужно определить, кто виноват, поскольку тут ошибка очень дорого стоит, ненаказанные виновные совсем распоясаются, а невинно пострадавшие тоже решат, что им много чего можно. Но виновные должны быть наказаны жестко и, главное, быстро.

Причем совместно, поскольку это всем одинаково опасно.

Кроме того, эта история повышает цены на нефть, причем судя по всему, очень надолго. Фактически в цену нефти будет включена цена на риск, а также цена на создание системы ПВО, которая позволяет защищать территорию от объектов типа беспилотников. Те, кто такие системы может производить, оказались в сильном выигрыше (мы в том числе), все остальные должны будут платить. Причем много, поскольку желающих проверить их на крепость будет много.

А если при этом вспомнить налет боевиков на Тунис несколько лет назад, который, по мнению многих экспертов, был сделан для того, чтобы Тунис платил за безопасность, можно сделать свой выводы.



В частности, что появятся игроки, которые будут специально организовывать такие атаки (разумеется, в масштабе, который не угрожает великим державам, а то и схлопотать можно), для того чтобы получать "плату за безопасность". Которая, как уже даже детям известно, является синонимом рэкета.

В общем, события в Саудовской Аравии принципиально меняют всю картину мира. И, весьма, возможно, что я далеко не все последствия учел. Но вот что принципиально важно! Теперь всем стало понятно, что для того, чтобы обеспечивать хотя бы минимальную стабильность в мире, необходимо контролировать территорию. Чтобы не было мест, откуда дрон мог бы беспрепятственно вылететь. А это полностью ликвидирует концепцию доминирования США, поскольку даже у них нет ресурса на то, чтобы контролировать мир в одиночку.



Многие, в том числе и в самой Америке, ругают Трампа за отказ от концепции монопольной гегемонии США. Одна эта атака показала, что Трамп абсолютно прав: США категорически необходимы союзники, которые могли бы разделить с ними расходы (и доходы, кстати, тоже) на обеспечение безопасности во всем мире. И теперь-то модель "новой Ялты" становится не просто понятной, а чуть ли не единственно возможной.

Отметим, что такая интерпретация последствий атаки на Саудовскую Аравию делает вполне возможным и участие США в организации этой истории.



Но я не буду заниматься конспирологией - желающих так много, что подобное событие, фактически, не могло не произойти. Вопрос был только о сроках. А последствия… Будем за ними наблюдать. Но вопрос о том, что территории нужно контролировать с субботы 14 сентября становится абсолютно насущным, со всеми его геополитическими последствиями.