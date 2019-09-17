 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путинские перелеты. Каста предателей: набор продолжается, - В.Шурыгин
09:06 18.09.2019

предательство - самый скоростной социальный лифт российской элиты
Владислав Шурыгин

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад спецслужбы США эвакуировали из России одного из самых ценных своих агентов, работавшего в ближайшем окружении Путина. Как выяснилось, "кремлевским кротом", скорее всего, был Олег Смоленков, который являлся ближайшим сотрудником помощника президента РФ по внешней политике Юрия Ушакова.
Ровно год назад я написал текст под названием "Как сладостно Россию предавать", в котором приводил список разоблаченных предателей в структурах власти, армии и спецслужб, удивляясь массовости этого явления и пытаясь разобраться в его причинах. И вот к каким выводам я тогда пришел.

"Измена Родине сегодня является хотя и дискомфортным - отсидеть все-таки придется! - но зато гарантированным и социально защищенным вариантом переезда на Запад, где после обмена экс-шпион получает жилье и стандартную пенсию. Не говоря уже о вполне весомом финансовом "приварке" в ходе сотрудничества с иностранной спецслужбой.
Измена Родине, предательство все сильнее растабуируются. Общество все более вяло реагирует на такую информацию.
Предательство постепенно становится обыденностью. Почему?
Почему предают свою страну элитные разведчики и чекисты?
Обсуждение этого вопроса крайне неудобно для власти.
Неудобно потому, что вся история современной России - это непрерывная история предательств. Больших и малых, громких и тайных. Предателей - сотни и тысячи.
Предателями стали даже те, кто, казалось бы, предать не мог.

Предал свою страну СССР генеральный секретарь Горбачев, первый ее президент, отрекшийся от всего, чему клялся служить до последнего вдоха.
Вслед за ним предавали Советский Союз первые секретари и союзные министры, клянясь новым хозяевам в верности, торопливо напяливая повязки бургомистров и "смотрящих" "новой России", получая за предательство власть и собственность убитой ими страны.
Предал новорожденную Россию новоиспеченный президент Ельцин, растоптав Конституцию, на которой клялся служить народу, собрав вокруг себя таких же предателей и изменников, расстрелял из танков парламент, в котором принес присягу верности России, залил Москву кровью, и на этой крови выстроил сегодняшнюю Россию.
Преданный Хонеккер, преданный Наджибулла, преданный Саддам, преданный Милошевич многое могли бы рассказать о российском предательстве, но они преданы и убиты.
Предательство - самый скоростной социальный лифт российской элиты.

Если ты хочешь в сегодняшней России достичь славы и богатства, - ты должен предать. Предать убеждения, предать веру, предать тех, кто учил тебя, предать тех, с кем дружил, с кем служил, с кем сидел в одном окопе. Главное - сделать это вовремя, а предательство теперь считается проявлением мудрости и гибкости мышления ("Вовремя предать - значит предвидеть").

Тех, кто предавать не соглашается, публично и назидательно уничтожают. Вычеркивают из жизни, замуровывают в небытии, лишают средств к существованию, разоряют. Верность и порядочность сегодня стали смешными и позорными, как дурная болезнь.
И ни премьерское, ни президентское кресло не являются защитой от предательства. Когда настанет черед, их будут "сдавать" с еще большим упоением и рвением…
Может быть, главная причина предательства разведчиков - в том, что элитные полковники СВР, ФСБ и ГРУ, как никто другой, хорошо осведомлены о том, как оптом и в розницу продает Россию ее элита, какой ценой нажиты состояния нынешних олигархов? И, соприкасаясь по долгу службы с этой агрессивной, как концентрированная кислота, средой, бесстрашные когда-то в Афгане и Анголе офицеры начинают корродировать, растворяться. Как распадается и растворяется все, что соприкасается с нынешней российской элитой.

На этом фоне измена Родине, шпионаж в пользу иностранного государства давно стали хотя и осуждаемой еще, но вполне "удобной" статьей УК. Куда безопаснее и выгоднее оказывается шпионить против России, чем, к примеру, брать взятки, где и штрафы громадные, и сроки немалые, и по выходе из "зоны" тебя никто не встретит с распахнутыми объятиями, не вывезет за границу, и не предоставит "соцпакет" от другого благодарного государства".

Сегодня этот текст снова злободневен. Как могло получиться, что чиновник администрации президента, имеющий если не прямой доступ, то профессиональную возможность получения секретной информации, совершенно свободно укатывает за границу со всей семьей? Хотя весь офицерский корпус армии, МВД и спецслужб давно ограничен в выезде. Не потому ли, что служивое "быдло" - это одно, а "небожители" из АП и правительства - другое? Неприкасаемое и священное? Почему чиновники АП не проходят элементарные регулярные проверки на "детекторе лжи"? Не потому ли, что это - "каста избранных"? Им - можно! Им ничего не будет. И один такой Смоленков может причинить стране вреда больше, чем локальная война. Именно такая информация идеально укладывается в пресловутое "хайли-лайкли".

И все более очевидно, что настоящие враги нашей страны засели не где-то за морями-океанами, а здесь, внутри России. В ее правительстве, в ее администрации президента, в ее банках, в ее спецслужбах. Но, что самое страшное, - в ее нынешнем "системном коде", когда предавать оказывается выгоднее, комфортнее и "умнее", чем хранить верность и честь!

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568786760
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