 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазГенпрокуратура продолжает преследовать беглых VIP-мошенников Аблязова и Храпунова
10:09 18.09.2019

Материалы по Аблязову и Храпунову передадут за рубеж

Генеральная прокуратура направит материалы по делам Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова зарубежным правоохранительным органам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По двум персонам (Виктор Храпунов и Мухтар Аблязов). Эти лица совершили многомиллиардные хищения в составе организованной преступной группы. Это считается особо тяжким преступлением на территории Казахстана. Вы знаете, что в настоящее время идет работа через уполномоченные органы других стран, там, где они находятся. Уголовное преследование продолжается", - сказал заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

"На нашей территории в отношении Аблязова имеется вступившее в законную силу решение суда. Он осужден не только по экономическим, но и по общеуголовным преступлениям".

"Сегодня ведется работа с другими государствами об их выдаче, экстрадиции в Казахстан. Есть принцип: если не выдаешь, то осуждай сам. Определенные материалы будут направлены в соответствующие органы для принятия в отношении них там решения", - добавил заместитель генерального прокурора.
Заместитель генпрокурора уточнил, что Мухтар Аблязов, по имеющимся сведениям, находится во Франции.
Ранее сообщалось, что суд Англии выдал новый ордер на арест Аблязова.

27 ноября 2018 года Мухтара Аблязова приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийства банкира Ержана Татишева.

Источник - Tengrinews.kz
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