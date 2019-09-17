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Альянс Китая и России стал причиной сложных геополитических танцев.., - Дж.Дорси
11:06 18.09.2019

Альянс между Китаем и Россией стал причиной сложных геополитических танцев. Индия, Япония и Европа пытаются вбить клин между двумя державами, используя растущие антикитайские настроения. Как Моди, Абэ и Эдерер используют потребность России в стратегических партнерах на Дальнем Востоке для сохранения своей автономии от Китая, читайте в материале американского издания.

"Большая евразийская игра": Индия, Япония и Европа подыгрывают Путину?

"Большая евразийская игра" отнюдь не простая и уж точно не честная.
Зарождающийся альянс между Китаем и Россией, в котором потенциальные различия между двумя державами отодвигаются (во всяком случае, пока) на второй план, сам по себе стал причиной сложных геополитических танцев.
Учитывая, что Индия, Япония и Европа пытаются вбить клин между двумя азиатскими державами, государства Центральной Азии, где растут антикитайские настроения, постепенно "укореняют" азиатское соперничество, благодаря которому у них будет больше возможностей для маневра.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) во время визита в Россию в этом месяце, в ходе которого он принял участие в ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке, организованном с целью привлечения азиатских инвестиций на Дальний Восток страны, заявил о готовности предоставить кредитную линию на один миллиард долларов для финансирования развития региона.

Нарендра Моди и президент России Владимир Путин также договорились о создании морского сообщения между столицей Дальнего Востока Владивостоком и городом Ченнаи, что позволит сократить время нахождения в пути с 40 до 24 дней.

Создание этого морского пути потенциально может послужить продолжением коридора через Индийского океан, который связывает Индию с Японией и Тихим океаном и составить конкуренцию китайской стратегии "Нитка жемчуга" - плану строительства портов в Азии, в который Китай вкладывает значительные средства.

В отличие от Нарендры Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe), участвует в форуме с момента его создания в 2015 году, не анонсировал каких-либо крупных сделок в ответ на настойчивые заявления Владимира Путина о том, что "развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей - наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба".

С учетом того, что трансатлантический альянс становится все менее эффективным, Маркус Эдерер (Markus Ederer), посол Европейского Союза в России и один из ведущих дипломатов ЕС, судя по всему, признал приоритеты Путина. Он призвал Евросоюз к масштабному расширению сотрудничества с Россией в некоторых из самых проблемных политических аспектов и аспектов безопасности в их отношениях, несмотря на разногласия по поводу российской агрессии на Украине и в Грузии, прав человека и предполагаемого вмешательства России в выборы, проходившие в различных европейских странах.

В меморандуме для высокопоставленных чиновников Эдерер предложил, чтобы главными темами для обсуждения между Евросоюзом и Россией были включены такие темы, как создание сетей мобильной связи 5G, защита персональных данных, Арктика, региональная инфраструктура и разработка совместной политики ЕС, России, Норвегии и Исландии по таким вопросам, как таможня и стандарты.
По словам Эдерера, "отказ от сотрудничества [именно в этих областях] и тем самым предоставление свободы действий нашим конкурента нанесли бы самый серьезный ущерб интересам ЕС".

Он заявил, что для борьбы с "евразийской конкуренцией" на фоне роста влияния Китая необходим "прагматичный" шаг в направлении "улучшения координации" с Россией.
"Евросоюз может все потерять, если будет игнорировать тектонические стратегические сдвиги в Евразии. Расширение контактов не только с Китаем, но и с Россией,… является необходимым условием для того, чтобы участвовать в игре и иметь возможность разыграть нашу карту там, где мы имеем относительное преимущество", заявил Эдерер.

Моди, Абэ и Эдерер считают благоприятным моментом то, что Томас Грэм (Thomas Graham), бывший американский дипломат и директор Kissinger Associates (международной консалтинговой фирмы, занимающейся вопросами геополитики), называет потребностью России в "разнообразных стратегических партнерах на (Дальнем Востоке) для сохранения своей стратегической автономии (от Китая) в будущем".

Евросоюз, Индия и Япония надеются извлечь выгоду не только из того, что России необходимы диверсифицированные инвестиции, но и из того, что Путин вынужден "бороться" с широко распространенными антикитайскими настроениями на Дальнем Востоке. Эти настроения обернулись против его правительства в то время, когда в России усиливается протест, и после того, как партия Путина в этом месяце потеряла треть своих мест в Мосгордуме.

Общественность к востоку от Урала критически настроена в отношении предполагаемого посягательства Китая на природные ресурсы региона, в том числе и водные ресурсы, особенно в Забайкалье.
Петиция, инициаторами которой в начале этого года стали известные деятели российского шоу-бизнеса, выступающие против планов Китая построить на берегу озера Байкал завод по розливу воды, собрала более 800 тысяч подписей, что свидетельствует о масштабах общественного недовольства и подводных камнях, существующих в союзе России и Китая.

В начале этого года во многих российских городах вспыхнули протесты против вырубки леса Китаем на Дальнем Востоке, которая, по мнению жителей и экологов, является причиной загрязнения бассейнов рек и приводит к уничтожению мест обитания исчезающего амурского тигра и дальневосточного (амурского) леопарда.
Протестующие, которые также выступили против строительства жилья для китайских рабочих, требуют запретить экспорт российского леса в Китай.
В основе антикитайских протестов - однобокий характер экономических отношений. По мнению Лео Аарона (Leo Aaron), эксперта по России, это соответствует тому, что по определению Карла Маркса и Владимира Ленина называется колониальной торговлей, при которой одна страна становится сырьевым придатком другой.
"Китай является вторым по величине торговым партнером России (после ЕС) и крупнейшим партнером России как в экспорте, так и в импорте. Для Китая российский рынок в лучшем случае является второстепенным. Россия занимает десятое место в китайском экспорте и не входит в первую десятку ни по импорту, ни по общему объему торговли", - говорит Аарон.

Он отметил, что три четверти российского экспорта в Китай приходится на сырье и ресурсы, а не на потребительские товары, электронику и технику, на долю которых приходится основная часть китайских продаж в Россию.
Попытки ЕС, Индии и Японии усилия извлечь выгоду из антикитайских настроений соответствуют давно наметившейся тенденции.

Русский писатель Николай Дмитриевич Облеухов, известный под псевдонимом П. Ухтубужский, еще в 1911 году предупреждал, что "русские вытесняются желтыми, которые захватывают торговлю, промыслы, заработки и т. д…. Народами правит Бог. Побеждают те народы, которые защищают Добро и Истину. Если в Азии столкнется Россия, несущая народам свет Православия с желтыми народами, погрязающими во тьме язычества, то в исходе этой борьбы не может быть сомнений".

Путин, возглавляющий страну, испытывающие экономические трудности, не в состоянии самостоятельно создать необходимое ему пространство для маневра. Он надеется, что на помощь ему придут Индия, Япония и Европа.

Джеймс Дорси (James Dorsey)
(Eurasia Review, США)

Оригинал публикации: Eurasia’s Great Game: India, Japan And Europe Play To Putin’s Needs – OpEd
Опубликовано 17/09/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568793960
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