Для участия в крупномасштабных военных учениях Китай отправляет в Россию целую армию, - The Diplomat

11:10 18.09.2019

Для участия в крупномасштабных российских военных учениях "Центр-2019" Народно-освободительная армия Китая направила более 1600 военнослужащих, самолеты, танки и военную вспомогательную технику. Помимо Китая и России в учениях примут участие военнослужащие из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также из Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



The Diplomat (США): для участия в крупномасштабных военных учениях Китай отправляет в Россию стратегические бомбардировщики, танки и 1600 военнослужащих



Для участия в крупномасштабных российских военных учениях "Центр-2019", которые будут проходить с 16 по 21 сентября на западе России и Киргизии (Центральная Азия), Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 1600 военнослужащих, самолеты, танки и военную вспомогательную технику.



По сообщениям китайских СМИ, для участия в военных учениях "Центр-2019", проводимых российскими вооруженными силами, штаб Западного объединенного командования НОАК направил основные боевые танки 96А, стратегические бомбардировщики H-6K, истребители JH-7A, истребители J-11, транспортные самолеты Ил-76 и Y-9, а также ударные вертолеты Z-10. Количество единиц вооружения и техники не указывается.



Помимо Китая и России в учениях примут участие военнослужащие из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также войска стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



Военные учения пройдут в основном на территории Центрального военного округа России, а основные учения - на полигонах в Оренбургской области. Военные учения также пройдут в акватории Каспийского моря и в Киргизии. Основная цель учений - отработка действий на случай возникновения угрозы безопасности в Центральной Азии, включая отражение террористических угроз, а также отражение военного нападения условного террористического государства, расположенного на юго-западе России.



Учения пройдут на полигонах в Оренбургской области, Дагестане, Астраханской области, Челябинской области, Алтайском крае и Кемеровской области. "Эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями будут отработаны на полигонах государств-партнеров по отдельным планам", - говорится в сообщении Министерства обороны России.



Основными целями учений стратегических командно-штабных учений является проверка уровня боеготовности российских вооруженных сил и их международных партнеров, говорится в сообщении Минобороны России. Официально учения направлены на отработку "борьбы с терроризмом", однако, по словам министра обороны России, в рамках учения также будет отрабатываться отражение авиаударов противника и проведение совместных наступательных воздушных и наземных операций. Иными словами, учения "Центр-2019" предполагают межгосударственную военную составляющую.



В начале этого месяца китайское Центральное телевидение процитировало командующего китайскими силами НОАК, участвующими в учениях, Ма Цисяня (Ma Qixian), который заявил: "Учения будут способствовать дальнейшему укреплению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации с учетом нового этапа отношений между Китаем и Россией. Они также имеют большое значение для повышения способности наших вооруженных сил отражать все виды угроз безопасности совместно с вооруженными силами других стран".



С российской стороны в учениях будут задействованы 128 тысяч военнослужащих, свыше 20 тысяч единиц техники, в том числе 15 боевых кораблей, 600 летательных аппаратов, 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Официальные цифры, касающиеся задействованных военнослужащих и техники, обычно завышены.



Система подготовки российских вооруженных сил предусматривает четырехлетний цикл (внезапные учения по своему определению проводятся без предупреждения) проведения ежегодных учений - поочередно в каждом из четырех военных округов: Западном, Восточном, Кавказском (Южном) и Центральном. Ежегодные российские стратегические учения обычно проводятся в одном военном округе. В учениях "Центр-2015" было официально задействовано 95 тысяч военнослужащих, более семи тысяч единиц вооружения и военной техники, а также 170 самолетов и 20 боевых кораблей.



По данным Министерства обороны России, прошлогодние учения "Восток-2018" стали крупнейшими военными учениями российских вооруженных сил почти за четыре десятилетия. Наряду с российскими военнослужащими в них приняли участие 3500 военнослужащих, 900 единиц тяжелого вооружения и 30 самолетов Северного объединенного командования НОАК, что свидетельствует о расширении военных связей между двумя странами.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся (Zhang Youxia) и министр обороны России Сергей Шойгу в начале этого месяца заключили очередное соглашение об углублении военного сотрудничества. Примечательно, что 23 июля ВВС НОАК и ВВС России также провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.



Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)

The Diplomat (США):

Оригинал публикации: China Sends Strategic Bombers, Tanks and 1,600 Troops to Russia for Large Military Drill

Опубликовано 17/09/2019