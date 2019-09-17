Опал ли Opal? Бить европейцев их собственным газовым оружием, - А.Анпилогов

13:50 18.09.2019

Опал ли Opal?

бить европейцев их собственным оружием



Алексей Анпилогов



10 сентября Европейский Суд по инициативе Польши отменил решение Еврокомиссии изменить режим использования газопровода OPAL как принятое с нарушением принципа энергетической солидарности.



Фактически это уменьшило пропускную способность этого немецкого газопровода почти вдвое - до сих пор "Газпром" мог транспортировать по нему 50% газа на безальтернативной основе, а еще 40% покупать на тендерах, в которых он всегда выступал единственным покупателем. Почему так происходило, в общем-то, понятно - OPAL является прямым продолжением газопровода "Северный поток-1" (СП-1) и транспортировать газ по нему может только "Газпром".



До сих пор два немецких газопровода, OPAL и NEL, чья полная мощность составляла, соответственно, 36 и 20 млрд. м3 газа в год, полностью "разбирали" газ СП-1, который имеет годовую мощность в 55 млрд. м3. Теперь же "Газпром" фактически лишился более 14 млрд. м3 транспортных мощностей из СП-1 и никто, в общем-то, не скрывает, что сделано это было специально для того, чтобы сделать Россию максимально сговорчивой в преддверии будущих переговоров с Украиной по газовому транзиту.



Еще одним фактором, который будет негативно влиять на ход этих переговоров является то, что к моменту окончания предыдущего транзитного контракта с Украиной, который придется на 31 декабря 2019 года, у "Газпрома" еще не будут готовы компенсирующие мощности для перекачки природного газа в Европу, а именно - строящийся газопровод "Северный поток-2" (СП-2). Судя по всему, дополнительные 55 млрд. м3, которые сможет обеспечить СП-2, войдут в строй только к концу 2020 года, так как влияющая на прокладку трубопровода Дания пока что не дала своего окончательного согласия на использование своей исключительной экономической зоны. Впрочем, отказать в прокладке газопровода датчане тоже не в силах, а могут лишь максимально долго затягивать процедуру согласования.



Иными словами, к концу 2019 года у "Газпрома" для замены украинского транзита фактически будут подготовлены только две нитки "Турецкого потока", которые могут обеспечить транзит всего лишь 31,5 млрд. м3 "голубого золота" в год. Это означает, что в 2020 году через Украину предстоит прокачать 50-60 млрд. м3 природного газа - или же потерять около четверти экспортных объемов "Газпрома" (за последние годы он продавал за рубеж около 200 млрд м3 природного газа), отдав эту долю европейского рынка производителям сжиженного природного газа (СПГ), что весьма проблематично и по срокам, и по наличной инфраструктуре, и по ценам.



Скорее всего, ни "Газпром", ни его европейские покупатели не пойдут на то, чтобы просто "забыть" о таких серьезных объемах газа - ведь 50-60 млрд. м3 - это еще и примерно восьмая часть импорта газа в ЕС. То есть неподписание транзитного договора с Украиной станет ударом не только для "Газпрома", но и для европейских потребителей.



Отсюда следует вывод о том, что Украине, как "транзитной прокладке" между Россией и Европой, просто не дадут возможности реализовать все ее "хотелки" по отношению к "Газпрому", часто носящие откровенно издевательский характер.



Например, крайне маловероятным выглядит вариант полного принятия требований Украины - включая многомиллиардные "компенсации за упущенный транзит", двадцатилетний срок договора, гарантированные объемы по нему на уровне 80-100 млрд. "кубов" ежегодно, да еще и повышение транзитной ставки до "экономически приемлемого уровня". Сочетание этих требований просто обесценивает не только строительство СП-2 и "Турецкого потока", но и затрудняет эксплуатацию СП-1 и газопровода "Ямал-Европа", которые в этом случае станут заложниками украинского маршрута.



Впрочем, у "Газпрома" есть немало альтернативных вариантов. Например, если Украина и ЕС столь последовательно говорят о "конкуренции" и "диверсификации" - пусть сами и занимаются транзитом. А "Газпром" тогда может продавать газ не только на границе с "незалежной", оставив весь киевский гадюшник на содержании и контроле у Евросоюза, но и на "виртуальном хабе" в Балтийском море. А в случае необходимости никто не запретит тому же "Газпрому" покупать объемы газового транзита через Украину на открытых тендерах по строго рыночным расценкам, которые явно окажутся ниже долгосрочных "хотелок" Украины. После чего будет видно, станет ли Украина действительно "главным газовым хабом для Европы" - или же Брюссель сполна хлебнет всего, с чем сталкивалась на Украине и Россия - причем не только в газовой сфере.



Кстати, в похожей ситуации уже оказался "Турецкий поток", который в итоге потребовал гораздо меньше вложений, чем закрытый Евросоюзом "Южный поток". Теперь "Газпром" может использовать в свою пользу положения Третьего энергопакета ЕС, касающиеся запрета владельцам газопроводов использовать более чем 50% транзитных мощностей для поставок собственного газа. То есть "Газпром" сможет претендовать на 50% мощности конкурирующего с "Турецким потоком" Трансадриатического газопровода (TAP) и будущего газопровода из Израиля, которые будут снабжать газом юг Европы.



Будем бить европейцев их собственным оружием.