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Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху. Выборы в Израиле - кандидаты идут вровень, - Э.Байназаров
13:57 18.09.2019

Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху на выборах идут вровень
Решить, кто сформирует правительство Израиля, должен президент страны

Эльнар Байназаров

Согласно первым экзитполам, на выборах в израильский кнессет правящая партия "Ликуд" и главная оппозиционная сила "Кахоль-Лаван" получают равное количество голосов - по 33–34 мандата. При этом для формирования правительства ни у одного блока нет необходимого большинства - 61 из 120 мест. У правой коалиции "Ликуда" всего 57 мандатов, у их оппонентов - 55. Окончательное решение о том, кому доверить будущее страны, в ближайшие дни примет президент Реувен Ривлин.

Для того чтобы удержаться на премьерском посту, Биньямину Нетаньяху, очевидно, придется договариваться с лидером получившей 10 мест партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом. Аналогичная ситуация складывалась на апрельских выборах - тогда Нетаньяху не хватило всего одного голоса.

Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: действующему премьеру удастся сколотить коалицию большинства благодаря своему международному авторитету. При этом новая каденция развяжет премьеру руки в отношении Палестины - он начнет обещанную аннексию Иорданской долины и, возможно, окончательно ликвидирует автономию.

Полгода на сборы

Партия Нетаньяху по экзитполам уступает ближайшему конкуренту на выборах

Нынешняя предвыборная кампания в Израиле отличалась от апрельской тем, что и правящий "Ликуд", и идущая вровень с ним оппозиционная "Кахоль-Лаван" старались сыграть на негативных чувствах избирателей. Как подметила газета "Гаарец", лозунгом этих выборов могла бы стать фраза "Скажи мне, какое меньшинство ты ненавидишь, и я скажу, за кого тебе голосовать". Так, на странице "Ликуда" в Facebook 11 сентября появилось сообщение, что арабы хотят захватить Израиль, "поработить и женщин, и детей". Позднее текст был удален модератором, партия оправдывалась, что он появился по ошибке. Однако антиарабский настрой "Ликуда" это не меняет.

Партия экс-министра обороны Авигдора Либермана НДИ шла на выборы под антирелигиозными знаменами. Политик позиционировал себя как единственного борца с засилием ультраортодоксальных сил в кнессете. Он выступал за разрешение гражданских браков (сейчас в стране признаются только союзы, заключенные при раввинате), а также за призыв в армию учеников иешив (религиозных школ). Как показывают данные экзитполов, тактика Либермана сработала - НДИ получает до 10 мандатов в кнессете и в очередной раз становится решающей силой. Это означает, что Нетаньяху придется идти на уступки и уговаривать ортодоксальные партии согласиться на требования Либермана, чтобы в итоге добрать голоса до 61 мандата (пока у "Ликуда" 57 мест).

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Еще один вариант - переманить на свою сторону часть сторонников "Кахоль-Лаван". Так же премьер пытался поступить после апрельских выборов, но эта тактика не сработала. Удастся ли это Нетаньяху сейчас - покажет время: в течение недели после выборов президент Израиля должен решить, кому доверить это право. Если Биби повезет и ему дадут сформировать правительство, у него будет 42 дня. Если он не успеет, президент может передать это право другому депутату.

Против ортодоксальных сил выступила и "Кахоль-Лаван" - ее лидер, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц заявил: ортодоксы получают излишнее финансирование, а также выразил недовольство тем, что по их прихоти корректируется школьная программа.

Второе отличие выборов - единство арабских сил. На апрельском голосовании они шли двумя блоками -"ХАДАШ-ТААЛЬ" и "РААМ-Балад" и получили каждый по пять мандатов. Явка среди арабского населения тогда была рекордно низкой - менее 49%. Притом что это нацменьшинство составляет 21% населения Израиля. На сентябрьские выборы партии шли общим списком. Это, по предварительным результатам экзитполов, принесет им 12 мест в кнессете. Явка по состоянию на 22:00 тоже была выше в среднем на 3%.

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Возможно, пробуждение интереса к выборам среди арабов связано с планами Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину в случае победы. Как пояснил "Известиям" политолог Зеев Ханин, этот план будет воплощен независимо от того, кто победит.

- Все силы в Израиле, за исключением, может быть, крайне левых партий "Авода" и "Мерец", согласны с тем, что норвежский процесс (соглашения между Израилем и Палестинской автономией в Осло от 1993 года. - "Известия") давно скончался, - заявил политолог. - 90 из 120 депутатов кнессета согласны с тем, что восточная граница Израиля должна проходить по Иорданской долине. Этот вопрос уже решен. Скорее всего, будут достигнуты договоренности, причем не с самим правительством Абу Мазена (так израильтяне называют президента Палестины Махмуда Аббаса. - "Известия"), а через диалог с Лигой арабских государств, с саудитами.

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При этом Зеев Ханин подчеркнул, что радикальных изменений во внешней политике - независимо от того, кто станет премьером, - не произойдет. Израиль сохранит хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой, поскольку оба кандидата на премьерский пост имеют хорошие связи и с США, и с РФ, пояснил политолог.

Однако, по мнению эксперта Российского совета по международным делам Сергея Мелконяна, если победит Бени Ганц, подобного уровня дружеских отношений с Дональдом Трампом ожидать не стоит. Но и это кардинально не повлияет на произраильскую риторику Белого дома.

- В случае победы Нетаньяху отношения с США и Россией никак не изменятся. Это обусловлено тем, что Израиль под его руководством может выступать посредником в российско-американском диалоге ввиду наличия дружеских отношений с Путиным и Трапом, - пояснил эксперт "Известиям".

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Эксперт не исключил, что Ганц и Нетаньяху способны объединиться и создать совместное правительство национального единства. И тогда есть вероятность, что политика Израиля станет менее правоцентричной - это может отложить на еще больший срок принятие сделки века. Стоит отметить, что после отставки двух главных апологетов ближневосточного плана - спецпредставителя США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта и советника по нацбезопасности Джона Болтона - эксперты всерьез заговорили о возможном фиаско американской инициативы.

- Агрессивная риторика Нетаньяху об аннексии Иорданской долины может быть "повышением ставок" перед анонсом американского плана. Тем самым будет создана альтернатива: или плохая сделка, или захват долины. Это позволит частично сохранить шансы сделки на жизнь, - предположил Сергей Мелконян.

На русской улице

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Третье отличие нынешних выборов - ставка правящей партии на русскоязычных граждан Израиля.

Как рассказал "Известиям" член центра "Ликуд" Михаил Лобовиков, партия пошла на этот шаг именно из-за разногласий с Авигдором Либерманом. Его НДИ ранее входил в правящую коалицию и отвечал за представление в кнессете русскоязычных жителей еврейского государства. На апрельском голосовании Либерман отказался входить в союз с Нетаньяху. Именно решение лидера НДИ подорвало все усилия Биби по формированию правительства - премьер не смог заручиться большинством голосов. Это и привело к повторному голосованию.

На этот раз "Ликуд" изначально шел на выборы, не рассчитывая на НДИ, - партия сделала акцент на том, чтобы перехватить русскоязычных избирателей у Либермана, и провела большую агитационную кампанию. Ее основным символом стал плакат на главном офисе "Ликуда" в Иерусалиме, где Нетаньяху изображен рядом с Владимиром Путиным.

Между тем для Нетаньяху данные выборы судьбоносны еще и потому, что против премьера и его супруги заведено три уголовных дела, слушания по которым пройдут в октябре. И если Биби, занимающий пост главы правительства уже 13 лет - дольше всех в истории Израиля, - проиграет на выборах, ему грозит реальный тюремный срок. В случае, если Нетаньяху все-таки "придет, увидит, победит", есть вероятность, что он продавит в кнессете закон об иммунитете и останется на политической арене еще на пять лет. Или до очередных внеочередных выборов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568804220
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