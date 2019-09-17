Мог ли снежный человек погубить туристов на перевале Дятлова

14:01 18.09.2019 Наши журналисты отправились по местам обитания йети



НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ

Обозреватель "КП"

НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВА

Зав. отделом московского выпуска "КП"



Освещая трагедию группы Дятлова, каких только версий мы не наслышались. Один, например, именитый врач, изучая характер травм, настаивает, что туристов мог погубить… снежный человек. Переломы ребер Семена Золотарева и Людмилы Дубининой, по его мнению - результат сдавливания грудной клетки каким-то крупным существом. Как пример, подобные переломы встречаются у грудных детей, когда родители, пытаясь крепко удержать ребенка, невольно сжимают его грудь и ломают ребра точно также, как у и дятловцев. Опасаясь насмешек, именитый доктор просить не разглашать его фамилию. Понимаем. Нам, конечно, тоже колкостей не избежать, но рискнем изучить и эту тему.



СПРАВКА "КП"



Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 км по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае под трехметровым слоем снега в ручье. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения - жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка. Что именно произошло с группой Дятлова, неизвестно до сих пор. По обращению журналистов "Комсомольской правды" к поиску истины подключилась прокуратура Свердловской области, назначив надзорную проверку, результаты которой будут представлены в начале следующего года.



Копия боевого листка группы Дятлова



Обратились к известному судмедэксперту Эдуарду Туманову.



- Да, - сказал он, - такое случается, например, при купании, когда взрослый сильно сдавливает ребенка и нечаянно ломает ему ребра.



Сами туристы тоже интересовались снежным человеком. В копии их боевого листка от 1 февраля (из уголовного дела, - Ред.) есть главка "Наука", в которой ребята шутя написали: "В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Отортен".



Во времена советские писательница Ольга Кошманова, проживавшая на уральском севере, собрала огромный материал от очевидцев снежного человека, которого в тех местах нарекли комполеном, что в переводе с мансийского – человек лесной.



По местам, обозначенным Кошмановой мы и отправились.



В Екатеринбурге встретились с краеведом, членом Русского географического общества Владимиром Анищенко, специалистом по комполену. Владимир Станиславович упредил, что комполен не любит вмешательства в его комполенские дела и советовал нам вести себя осторожно. В 2001 году Анищенко с товарищем отправились на Приполярный Урал. Там в районе реки Тыкотлова есть аномальная зона с двумя озерами: мертвым и живым. В живом водится рыба и купаются лоси. В мертвом озере жизни нет, и манси его стороной обходят. Отчаянные исследователи, естественно, направились к мертвому озеру. Ничего такого не обнаружили. Заночевали в палатке, а утром снова вернулись к мертвому и увидели на берегу рядом со своими вчерашними следами следы человеческих ног босых, примерно 43-го размера.



Владимир Анищенко рассказывает про встречу с семьей снежного человека



- Может кто-то прошел из местных? – спросили мы.



- Местные там вообще не ходят, к тому же босыми. Прошли мы немного дальше и видим опять следы босых ног, уже огромные. Примерно 47-го размера!



- Сфотографировали?



- Нет. Сам не знаю, почему. Даже не подумали об этом. Но увидели еще одну загадочность. На небольшой скале стоит дерево высотой метра три. Ствол его скручен так в спираль, будто кто-то его специально руками скручивал. Мой товарищ полез на дерево и тут же получил такой болезненный укол в шею, что сразу вниз слетел.



- Оса ужалила?



- Осталось бы покраснение, зуд. Но тут вообще ничего не было. Возможно, мы посягнули на территорию снежного человека, и он дал понять, что мы тут лишние.



ТОНКИЙ СВИСТ И СТРАННАЯ ПОХОДКА



Владимир Анищенко привел еще пару случаев, рассказанных ему хантом Иосифом Куртямовым, который сейчас живет в поселке Мужи в Ямало-Ненецком национальном округе.



- Однажды в молодости Куртямов отправился далеко в лес. И вдруг слышит необычный свист. Ему, потомственному охотнику, все звуки леса хорошо известны. А этот совсем неведомый сопровождал Куртямова несколько часов и вызывал тревогу.



Действительно, в литературе о снежном человеке описываются моменты, что свист в лесу, переходящий на уровень ультразвука, признак присутствия йети.



Владимир Анищенко рассказывает про снежного человека



Вот еще один случай из охотничьей жизни ханта Куртямова.



- Он шел по холмистой, почти безлесой, местности и увидел в километре или полутора две человекоподобные фигуры.



- Но что за полтора километра можно увидеть?



- Для охотника это нормально, чтобы опознать силуэт любого крупного животного. И вот он видит двоих, покрытых темной шерстью. Один большой, другой поменьше. На двух ногах, но походка нечеловеческая. У комполена, судя по следам, явное плоскостопие. Поэтому ходьба у него размашистая, к тому же с широким шагом. Они прошли в лес. Куртямов не испугался, поскольку особи были далеко. Но когда они близко, человек испытывает гипнотическое внушение, что вызывает страх или даже панику. Никого не видно, не слышно, и вдруг такой страх накатывает, что бежать с того места хочется. Так многие рассказывают. Так и со мной случалось.



Подобный же случай нам рассказывали манси Самбиндаловы. Они живут на Приполярном Урале, но их история имеет отношение к перевалу Дятлова. Женщина из их рода, много лет назад видела комполена на самом перевале. Видела издалека, но именно по походке поняла, что это был не человек, комполен.



Случай из жизни ханта



КОМПОЛЕН ПРИХОДИТ В ГОСТИ



Главой поселка Междуреченский в Ханты-Мансийском автономном округе оказался сын той самой писательницы Ольги Кошмановой - Андрей Кошманов.



- Моя мама годами собирала истории о комполене от местных жителей, - вспоминает Андрей. – В итоге издала сборник. Но и после этого люди рассказывали ей о своих встречах с комполеном. Одна мне крепко запомнилась. Это было в 2010 году. В лесной избушке на берегу притока Конды жили манси – муж и жена. Детей они не имели. Промышляли охотою и рыбалкой. Как-то раз они во дворе копошились и вдруг к их дому приблизились две особи. Взрослая и ребенок. Пришли и уселись в ближайших кустах, метрах в пятидесяти от домика. Сидят и за людьми наблюдают. А люди стараются виду не подавать, что испугались. Продолжают заниматься своими делами, да поглядывают на пришельцев. Через несколько дней те особи вновь пришли. И так несколько раз. По рассказам хозяев, особи иногда часами сидели и наблюдали. Для людей это не было чем-то сверхъестественным. Сызмальства же слыхали, что есть в лесу комполены, равно как и медведи, лоси. Увидишь медведя, не паникуй. Так же веди себя и с комполеном.



Случай явления комполена семье местных манси



Как-то хозяева уехали за продуктами, а потом обнаружили, что кто-то был в их избушке. Двери снаружи не запирались. Вещи переставлены, белье в шкафу перевернуто. А однажды у домика увидели две кучки кала – большая и поменьше. И это точно был не медведь. Медвежьи отходы манси отличили бы.



Аномальные случаи в лесу



Такой вот зверь у Анатолия Хомякова



Деревня Половинка в 150 км от Междуреченского. Там живет Анатолий Хомяков, 89-ти лет. Анатолий Николаевич, несмотря на возраст, бодр, подвижен и в доброй памяти.



- Ну что рассказывать? – пожал он плечами. – Много тут всякого загадочного на моем веку случалось. Например, вот, в деревне Сарыч жили два брата по фамилии Неартымовы. Оба охотники. Как-то один из них отправился осенью с собаками на охоту. Смеркалось. Он нашел хорошее место, соорудил надью – долготлеющий костер на бревнах, лег спать. Ночь была тихая-тихая. Проснулся от воя ветра. Костер разнесло, собаки убежали. И сквозь этот вой слышит звон колокольчиков. Будто свадьба идет. Потом все стихло. Собаки вернулись. Придя домой, рассказал старикам. Те говорят, это свадьба шла. Лесной шайтан проехал на своей тройке и припугнул охотника, потому что охотник ночлег устроил прямо на тропе комполена. Старики учили, что ночевку надо обустраивать не в самом красивом месте, а где-то лучше в низине. Хорошее место, это место хозяина.



Старожил Анатолий рассказал об аномалиях



Внук Анатолия Николаевича – Евгений рассказал нам свою историю:



- Это случилось летом в 1992 году. Мы пацаны 12–13 лет отправились на рыбалку в район Высокой горы. Километра три от Половинки. Там древнее городище. Мы развели костер, жарим картошку. Но костер развели очень большой, с дровами переборщили. И вдруг раздался ужасный звук. Это прозвучало одновременно как крик, визг, хохот, шепот в едином голосе и в одной тональности. Мы испугались, но паники не было. Мы сразу же и спокойно стали тушить костер. Причем, не сговариваясь, делали это так, будто бы нам приказал кто-то именно затушить костер. Затушили, пошли домой, не понимая, что это было. Только годы спустя, мне один человек рассказал, что комполен предупреждает голосом тех, кто вредит природе. Тогда мне и стало ясно, что случилось на Высокой горе. Не все, наверно, из нарушителей комполена могут слышать. Манси считают, если человек портит природу и не внимает предупреждениям комполенов, тот человек обязательно сойдет с ума или умрет мучительно.



И К ГРУДИ СВОЕЙ ПРИЖАЛА



Виктор Созонов рассказывает про комполенов



В поселке Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого национального округа мы познакомились с оператором местного телевидения Виктором Созоновым, который и рассказал:



- История эта произошла у нас с лесорубами лет восемь назад. Был ясный зимний день. Лесорубы человека три-четыре были на берегу лесного сора. Это такая затапливаемая болотная зона. И вдруг видят, что в их сторону движутся пешими два человека. Лесорубы подумали, что у тех снегоход сломался, нужна помощь. И поехали навстречу этим фигурам. И тут началась поземка. Лесорубы рассказывали, когда они стали к фигурам приближаться, те почему-то начали удаляться. И вот эта метель, поземка все сильнее и сильнее. Чем скорее лесорубы ехали, тем быстрее те удалялись. А потом метель стихла. Неизвестные исчезли, никаких следов от них не осталось. И буквально в это же время еще случай с теми же лесорубами. Валят они лес. Подпилили ель, она стала падать. И тут одного лесоруба кто-то сзади на руки подхватил. Это было огромное существо женского пола, потому что лесоруб увидел женскую грудь. И когда ель упала, она бросила лесоруба прямо на ствол упавшего дерева. Он ветвями лицо поцарапал сильно. Он и товарищи так напугались, что потом несколько дней из избушки не выходили.



Телеоператор Виктор рассказал историю лесорубов



Анна Брусницына интересно рассказывает об истории этих мест



- Лесорубов этих где найти?



- Они неместные, все разъехались. Да и не стали бы они рассказывать. Я их еле уговорил, да и то без камеры.



- Здесь не принято такие вещи рассказывать, - поясняет ученый секретарь местного музея Анна Брусницына. – Люди боятся этим накликать себе беду. Я сама видела его следы в ягеле. Ягель – это лишайник, который в сухую погоду становится ломким. Если в этот момент разрушить его корневую систему, то он очень долго не восстановится. Следы сохранятся на годы. Мы поехали в верховья реки Куноват. Искали заброшенные хантыйские деревни. И в одном месте наткнулись на ягельную поляну, где и видели цепочку этих следов – очень больших и далеко расставленных. До этого я скептически относилась к теме снежного человека. Но когда увидела эти следы, то поняла, что он существует. Обычный человек не мог оставить такие следы. Они были очень большие и глубокие.



Научный секретарь музея в Мужах Анна Брусницына рассказала про снежного человека



"Я ВИДЕЛА ИХ САМА"



Наша случайная знакомая Фаина много лед под впечатлением от встречи с комполенами



С Фаиной, до замужества Талигиной, мы познакомились на улице. Разговорились и она поведала нам свою историю:



- Рядом с Мужами есть такой Святой Мыс. Мне 18 лет. В сентябре мы с тетей и ее дочкой поехали туда за ягодами. На ночь остановились в лесной избушке. Перед сном я выглянула в окно и увидела, что там кто-то ходит. Испугалась, тете говорю, мне кажется там кто-то ходит. И прикрыла окно платком. Мы, уставшие, скоро потом уснули.



Утром вышли на берег Оби, нас приехали забирать тетины сыновья на лодке "Казанке". У нее мотор был "Ветерок". И вот этот мотор никак не заводился. Они его дергают-дергают, он никак. И тут я вижу, что почти рядом, метрах в 10 от нас на берегу стоят двое. Один побольше, другой поменьше. Я говорю тете: посмотрите на берег. Кто это? Тетя сделала вид, что их не замечает. Тебе, говорит, это кажется. А они стояли, долго смотрели в нашу сторону. Мотор долго не заводился, и также долго они стояли. Наконец он заработал, мы поплыли. А они так и остались стоять. Дома я спросила братьев, видели ли они комполенов, а они меня высмеяли. Больше я об этом не говорила ни с кем. И на тетю сердилась долго, потому что я точно знаю, она их тоже видела.



Пенсионерка Фаина рассказала про встречу со снежным человеком



- Как они выглядели?



- Головы такие большие, плечи широкие. Шеи нет. Они все в волосах были. Но глаза я не помню – они светились, не светились? Но я помню, что они в нашу сторону долго-долго смотрели. А я на них. Потом они исчезли, как будто в воздухе испарились. С тех пор я их не видала.



Пенсионерка Фаина показала, как выглядит снежный человек



ЛЮДИ ТУТ ИСЧЕЗАЮТ ЧАСТО



Глава района Андрей Головин полагает, что комполены могут являться через портал из параллельного мира



- Что вы думаете о комполенах? – спросили мы главу Шурышкарского района Андрея Головина.



- Не знаю, как и сказать, чтобы после в "Кащенко" не забрали. Ведь Северный Урал далеко не освоен, места тут дикие. Возможно, есть какие пещеры, где он живет. Или использует он портал в параллельный мир, через который перемещается к нам сюда и обратно. Что там снежный человек, здесь и обычные люди часто теряются и бесследно. У нас есть озеро Варчаты. Отличное место, президент туда прилетает, министры. Там вот не так давно пропал мужчина. Он приезжал туда ежегодно. Прекрасно ориентировался. А тут пошел за грибами и не вернулся. А поскольку был он человек далеко не простой, его искали все спецслужбы. И никаких следов. В болоте он утонуть не мог, там вечная мерзлота. Такие у нас дела.



Анна Худалей родилась и живет в Мужах. Интересуется комполенами, но осторожно.



- Тема снежного человека опасна тем, что данное существо развитее нас, и знает все, что мы запланировали по отношению к нему. Поэтому он просто устраняет людей, которые начинают зарабатывать на этом деньги.



Мы насторожились.



- Вот были у нас знакомые журналисты из Тюмени, - продолжала Анна. - Работали на Первом канале. (Фамилии мы опустим по этическим соображением, - авторы). Они тоже, как вы, заинтересовались этой темой. И возвращаясь из очередной командировки, оба разбились насмерть.



Анна Худалей рассказала, чем опасно изучение снежного человека



- Вы связываете их гибель с темой снежного человека?



- Ну, они очень уж увлеклись. У меня двоюродный дядя, уроженец села Васильково, Григорий Иванович Конев, всю жизнь охотился. В 2007 году он мне рассказывал. Я, говорит, чувствую, что он заходит в охотничью избушку. И что удивительно, через закрытую дверь проникает. Чувствую, говорит, что он большой и темный. Но дядя с ним поладил и оставлял комполену еду на столе.



Здесь немало пропавших без вести



- Какая история вас особенно впечатлила?



- Это когда охотники видели одиннадцать комполенов, которые шли по Азовской протоке. То была осень 2002 года. Охотники возвращались домой. Опять же мотор сломался, и они застряли в Азовской протоке. Вот уж смеркалось, они чинят мотор и видят - по берегу протоки идут люди, как сначала они подумали. А потом разглядели, что это комполены. Оцепенели, конечно. Один из них поседел тут же, а у второго потом тихое помешательство случилось. Очевидцы говорят, что у них гипноз – это малая частичка того, чем они обладают.



Еще был случай в 2000 году. Семью рыбаков из Овгорта послали на летний рыболовецкий стан. Они остановились на берегу реки Сыня. Там дочка у них и пропала. Ее нашли через три дня чуть ниже от места стоянки. Девочка была не покусанная, не голодная, она сказала, что ее носила на руках мохнатая тетенька.



В районной полиции нам не подтвердили и не опровергли эту историю. Сказали, что подымут архивы, если мы напишем в Главк запрос.



Татьяна Ануфриева вспомнила, как комполен пацанов напугал



В музее "Коми изба" заведующая Татьяна Ануфриева тоже знает истории о снежном человеке.



- В начале 2000-х, - рассказывает Татьяна Васильевна, – в Азовах, от нас километров за 60, три пацана лет 12-ти были летом на берегу реки. И вдруг в лесу раздается треск. Они подумали, что медведь. Но увидели, как высокие деревья ивовые раздвигаются, и некая голова, выше этих деревьев, выдвигается в их сторону. Потом показалось туловище мохнатое. Два пацана бросились наутек в деревню. У третьего отнялись ноги, он не мог бежать и полз по песку. Но этот великан никакого зла им не причинил. Он прошел своей дорогой. Пацаны вернулись потом со взрослыми. Комполена уже не было. Остались только следы его огромные на мокром песке.



ИСКАЛ ЙЕТИ И СГИНУЛ



Писательница Людмила Липатова



В Салехарде мы встретились с Липатовой Людмилой Федоровной, членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры РФ. Она рассказала историю геолога Владимира Пушкарева, который всерьез увлекся поисками снежного человека и, как водится в таких случаях, сгинул.



Ранней осенью 1978 года Пушкарев приехал в поселок Мужи и отправился в тайгу на поиски йети. Больше его никто никогда не видел. Геолога искали долгие годы и по земле, и с воздуха. Но обнаружили только спальный мешок и какие-то личные вещи. Многие полагают, что искателя снежного человека снежный человек и прибрал.



- С комполеном связано немало историй, - говорит Людмила Федоровна. - Охотники рассказывают, что есть места, куда не надо ходить. А если ты заберешься, то тебя станут преследовать невидимые, непонятные сущности. Как правило эти места почти в непроходимой глуши. А вообще здесь много людей пропадает бесследно.



ДИТЯ ПОДМЕНИЛИ



Биолог Дмитрии Замятин объяснил природу снежного человека



Поговорили мы и с ученым из Салехарда Дмитрием Замятиным. Он работает в отделе по науке администрации Ямало-Ненецкого округа, по образованию – биолог.



- В детстве отец мой жил в поселке Азовы, - рассказывает Дмитрий. – Было ему лет 11-ть, когда он со своим отцом, то есть, моим дедом, поехал на рыбалку к деревне Послово. Остановились у семьи хантов. Дед знал хантыйский язык и легко общался с хозяевами. Он заметил, что они как будто что-то скрывают за печкой. Спросил, что там? Хозяйка ответила: "Там наш сын, но мы его никуда не пускаем. Он необычный". Мой отец заглянул за печку и увидел непонятное существо. Заросшее волосами существо, похожее на человека, сидело на цепи. Хозяева рассказали, что несколько лет назад они пошли в лес по грибы. Взяли с собой люльку с младенцем. Поставят ее на землю и ходят неподалеку. В какой-то момент мать подошла к люльке и видит, что там вместо ее сына лежит волосатое нечто. Вроде дитя, но явно нечеловеческое. Они посчитали с мужем, что это им наказание за грехи. Так и растили этого волосатого ребенка. Он рос как все дети, играл с ними. А когда исполнилось ему лет 8, его начали сильно дразнить. Он же в ответ всех кусал. Вот и пришлось его посадить на цепь. Это было в годах 1952 или 53-м. Куда потом тот ребенок делся, неизвестно. По одной из версий, его забрали ученые из Ленинграда.



Биолог Дмитрий рассказал про феномен снежного человека



- Ну и как вы можете объяснить такое?



- С позиций биологии сложно объяснить их жизнь. Должно быть определенное количество особей, которые могли бы размножаться. Наверняка, они живут и размножаются в самых труднодоступных районах. Такие места есть, например, Шурышканском районе, в бассейне речки Сыня. Археологи говорят, что там особый микроклимат. Там стоянки древнего человека были. В этих местах даже при оледенении микроклимат позволял выжить.



- А кто это вообще по-вашему?



- Это человекообразные гоминиды. Одна из эволюционных ветвей Homo sapiens. Он обладает способностью, какой нет у нас - гипнозом. Скорее всего, гипнотизирует особым звуком, свистом. И эти звуковые вибрации нагоняют на человека или необъяснимый страх, или забытье. Благодаря чему, йети может спокойно скрыться. Большой вопрос для науки, вопрос их размножения. Но мы не знаем продолжительность жизни снежного человека. Судя по его уникальным способностям, живет он долго, может быть очень долго. Значит и процесс размножения у них редок. Это объясняет их выживание при малой численности.



ОТ АВТОРОВ



Что бы ни говорили скептики, но ни одна из рациональных версий гибели группы Дятлова не раскрывает картину трагедии. Сход на палатку снежной небольшой лавины не мог так напугать туристов, чтобы они убежали за полтора километра. Выхлопы ядовитых газов из упавшей неподалеку ракеты не объясняют полученных ребятами травм. Нападение на группу каких-то людей тоже исключено: никаких посторонних следов рядом не обнаружено. Есть и другие противоречия, которые не позволяют объяснить трагедию научно или хотя бы в рамках здравого смысла (подробнее о нестыковках - на kp.ru).



Поэтому версия со снежным человеком не выглядит столь уж фантастической. Если верить рассказам местных жителей о таинственном существе, способном напугать не только своим видом, но и вызвать панический страх свистом или гипнозом, то легко объяснить, почему дятловцы в спешке сначала покинули палатку, а затем, разведя костер, оставили и его - единственное место, где можно было спастись от холода...



Впрочем, мы охотно отбросим и эту версию, как только появятся какие-либо иные убедительные объяснения.



Если у вас есть какие-то достоверные сведения о трагедии на перевале Дятлова, пишите нам по адресам: vars@kp.ru, konata@kp.ru. Источник - КП

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568804460

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