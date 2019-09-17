 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Август смертей в Афганистане, - ВВСАвгуст смертей в Афганистане, - ВВС
14:02 18.09.2019

Август смертей в Афганистане. Что показало расследование Би-би-си

Би-би-си выяснила, что в августе в Афганистане ежедневно погибало в среднем 74 человека, в том числе женщины и дети.

Непрекращающееся насилие охватило почти всю страну, в то время как переговоры США о выводе оттуда вооруженных сил зашли в тупик.

Би-би-си удалось подтвердить 611 инцидентов, в которых погибло 2307 человек.

И движение "Талибан" (запрещено в России), и правительство Афганистана поставили под сомнение точность данных, полученных Би-би-си.

В большинстве случаев люди погибли в ходе боевых действий (при этом число погибших боевиков "Талибана" оказалось выше ожидаемого показателя), но пятая часть погибших - мирные жители.

1948 человек получили ранения.

Статистика гибели людей - лишь небольшой индикатор того, что происходит в Афганистане. Но она рисует неприглядную картину в то время, когда президент США Дональд Трамп стремится довести до конца свою внешнеполитическую цель по выводу из страны американских сил.

Примерно неделю назад Трамп прекратил переговоры между США и "Талибаном", хотя возобновление диалога не исключается.

Но прекращение огня даже не обсуждалось, и сотни афганцев продолжают гибнуть каждую неделю. Есть опасения, что перед президентскими выборами, которые пройдут в конце месяца, проявлений насилия станет больше.

О том, как Би-би-си собирала свои данные в августе, можно узнать в конце статьи.

Тридцать один день убийств

После первой недели августа, унесшей жизни многих людей, "Талибан" и правительственные силы три дня не вели боевых действий во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Но Би-би-си удалось получить подтверждение гибели 90 человек во время праздника - с вечера 10 августа до захода солнца 13 августа.

Больше всего людей погибло 27 августа. Подтверждена гибель 162 человек, 47 человек получили ранения - в основном боевики "Талибана", попавшие под обстрел боевых дронов.

Больше всего мирных жителей - 112 человек - погибло 18 августа. Большинство из них стали жертвами взрыва смертника на свадьбе в Кабуле - 92 погибших и 142 раненых.

Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

В результате взрыва бомбы на свадьбе в Кабуле погибло 92 человека

Кто пострадал больше всех?

Среди подтвержденных погибших в августе почти половина - боевики движения "Талибан". Это неожиданно большие цифры.

Причин может быть несколько. Например, в ходе мирных переговоров "Талибан" вел наступательные военные действия, из-за чего войска руководимой США коалиции увеличили число авианалетов и ночных нападений. В результате погибли многие члены "Талибана", а также мирные жители.

Потери "Талибана" за последние годы доподлинно неизвестны. Считается, что под знаменами группировки воюют 60 тыс. человек.

"Талибан" категорически отвергает данные о тысяче погибших в августе бойцов. В заявлении движения говорится, что нет какого-либо документа, который бы подтвердил гибель такого большого числа людей.

Талибы заявили, что данные Би-би-си "основываются на ежедневной пропаганде министерства внутренних дел и министерства обороны администрации в Кабуле".

Потери афганских силовиков держатся в строжайшем секрете, так что подтвержденные Би-би-си августовские данные могут быть ниже фактического количества погибших. В январе афганский президент Ашраф Гани заявил, что с конца 2014 года были убиты 45 тыс. представителей сил безопасности.

Министерство обороны Афганистана заявило, что данные Би-би-си требуют серьезного изучения, но потребуется еще более серьезное исследование, основанное на реалиях на месте.

Би-би-си удалось подтвердить, что в августе 473 мирных жителя погибли и 786 получили ранения.

"Для мирных жителей конфликт стал настоящей катастрофой, - сказала руководитель управления ООН по правам человека в Афганистане Фиона Фрейзер. - Данные ООН убедительно свидетельствуют, что в Афганистане в результате вооруженного конфликта погибает и получает ранения больше мирных жителей, чем где-либо в мире. Хотя число учтенных случаев гибели среди мирных жителей невероятно высоко, опубликованные данные почти наверняка не отражают всей полноты ущерба".

Американские и афганские военные обычно отрицают или не сообщают о жертвах среди мирного населения.

Что происходит в Афганистане?

В заголовки новостей попадают крупные события, например, сражение за северный город Кундуз или взрыв на свадьбе в Кабуле.

Но значительная часть кровавого конфликта - это постоянные небольшие столкновения, в основном между афганскими силовиками и "Талибаном".

Би-би-си удалось получить подтверждения гибели людей в августе лишь в трех из 34 провинций Афганистана.

Каждый десятый случай гибели людей приходится на провинцию Газни. Это беспокойный район и оплот "Талибана", из-чего он часто становится целью военных операций афганских властей.

Треть из 66 операций в Газни - удары с беспилотников по предполагаемым позициям "Талибана".

Афганские мирные жители говорят, что живут в условиях крайней неопределенности.

Житель провинции Урузган по имени Мохибулла поговорил с Би-би-си в больнице Кандагара, где врачи прооперировали его брата, чтобы вытащить пулю из плеча.

"Когда в районе проходит операция, обычные люди не могут никуда уехать. Если они пытаются покинуть местность, американские и афганские военные открывают по ним огонь, - сказал он со злостью в голосе. - Они бомбят где хотят. Вокруг нас все дома уничтожены".

Самый кровопролитный конфликт в мире?

Война в Афганистане продолжается уже четыре десятилетия, и последние несколько лет конфликт находился в тупике.

В прошлом году Проект по сбору сведений в зонах вооруженных конфликтов (ACLED) назвал афганский конфликт самым кровопролитным в мире по числу погибших в результате военных действий.

Больше всего людей гибнет в боях между правительственными силами и "Талибаном"

По информации ACLED, в августе в Афганистане погибло втрое больше людей, чем в Сирии или в Йемене.

В июне 2019 года Глобальный индекс миролюбия назвал Афганистан самым немиролюбивым местом в мире.

Как Би-би-си получила сведения

Би-би-си собрала более 1200 сообщений о случаях насилия в Афганистане с 1 по 31 августа 2019 года.

Журналисты Афганской службы Би-би-си отследили каждое сообщение - от тех, которые считаются незначительными и не попадают в сводки новостей, до крупных нападений. Для проверки сообщений и наводок Би-би-си использовала работающую в стране многочисленную команду для связи с большим количеством источников по всей стране, в том числе с правительственными чиновниками, медработниками, старейшинами общин, местными жителями, очевидцами, источниками в "Талибане". Были проверены карты пациентов в больницах. Для подтверждения события требовалось как минимум два надежных источника. Случаи, когда гибель подтверждалась больничными записями, считались надежными и без второго источника.

Если количество погибших варьировалось (например, 10-12), наиболее достоверной считалась меньшая цифра. Если разные источники давали несовпадающие цифры, использовался минимальный показатель. В результате сотни сообщений не попали в общую сводку, поэтому фактическое количество нападений и жертв может быть намного выше.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568804520
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