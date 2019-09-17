 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компроматаИман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компромата
14:06 18.09.2019

Иман Каримова предупредила правительство Узбекистана о раскрытии секретных фактов, касающихся коррупции

В Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над старшей дочерью ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Об этом 16 сентября в своем Twitter"е сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.

В тот же день дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова предупредила правительство Шавката Мирзиеева, что в ближайшие дни раскроет мировому сообществу и общественности Узбекистана секретные факты о коррупции в стране.

16 сентября дочь содержащейся в заключении старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой обнародовала предупреждение официальному Ташкенту.

Проживающая в Лондоне дочь Каримовой Иман Каримова в своем Instagram-аккаунте назвала "клоунадой и цирком" проходящие над ее матерью судебные процессы, которые, по ее мнению, "все больше и больше доказывают, что, кроме громких заявлений и косметических изменений, в стране прогресса нет".

"В следующие несколько дней, в каждый международный суд и известные международные компании по расследованию коррупций будут направлены документы, которые покажут только часть (для начала), почему власть боится фактов, которые наша Мама и мы располагаем о них. Отвлечь народ от исхода этой информации будет невозможно, хотя если привезти несколько средне известных блогеров – можно постараться", – написала Иман Каримова.

Говоря о фактах, якобы подтверждающих причастность чиновников нынешнего правительства к коррупции, Иман Каримова не называет конкретных имен.

В день, когда было обнародовано предупреждение Иман Каримовой, швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил в своем Twitter"е, что вечером 16 сентября его подзащитную увезли из Яшнабадского районного суда, где прошло слушание ее дела, в неизвестном направлении.

Напомним, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Однако ее дочь Иман назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери.

Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.

Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий домашнего ареста.

Источник - CA-NEWS
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