Иман Каримова (внучка) шантажирует УзбВласти обнародованием лютого компромата

14:06 18.09.2019

Иман Каримова предупредила правительство Узбекистана о раскрытии секретных фактов, касающихся коррупции



В Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над старшей дочерью ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Об этом 16 сентября в своем Twitter"е сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа.



В тот же день дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова предупредила правительство Шавката Мирзиеева, что в ближайшие дни раскроет мировому сообществу и общественности Узбекистана секретные факты о коррупции в стране.



16 сентября дочь содержащейся в заключении старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой обнародовала предупреждение официальному Ташкенту.



Проживающая в Лондоне дочь Каримовой Иман Каримова в своем Instagram-аккаунте назвала "клоунадой и цирком" проходящие над ее матерью судебные процессы, которые, по ее мнению, "все больше и больше доказывают, что, кроме громких заявлений и косметических изменений, в стране прогресса нет".



"В следующие несколько дней, в каждый международный суд и известные международные компании по расследованию коррупций будут направлены документы, которые покажут только часть (для начала), почему власть боится фактов, которые наша Мама и мы располагаем о них. Отвлечь народ от исхода этой информации будет невозможно, хотя если привезти несколько средне известных блогеров – можно постараться", – написала Иман Каримова.



Говоря о фактах, якобы подтверждающих причастность чиновников нынешнего правительства к коррупции, Иман Каримова не называет конкретных имен.



В день, когда было обнародовано предупреждение Иман Каримовой, швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил в своем Twitter"е, что вечером 16 сентября его подзащитную увезли из Яшнабадского районного суда, где прошло слушание ее дела, в неизвестном направлении.



Напомним, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.



Однако ее дочь Иман назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери.



Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.



Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.



В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий домашнего ареста.