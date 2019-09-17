Вышли в свет мемуары супер-разоблачителя Эдварда Сноудена "Личное дело"

14:16 18.09.2019

Не личное дело

Эдвард Сноуден представил книгу о своей жизни



Во вторник в книжных магазинах по всему миру появилась книга ставшего всемирно известным информатора Эдварда Сноудена "Личное дело" ("Permanent Record", англ.). Из книги можно узнать о работе и жизни бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США в прошлом, а из многочисленных интервью, которые он дал в честь выхода мемуаров, - о том, как ему живется сейчас.



"Скорее всего, американские спецслужбы легко могли бы узнать, что вы сейчас читаете этот текст. А также, когда вы в последний раз отправляли электронное письмо или звонили своему супругу. Или, что вы чешете подбородок перед экраном компьютера. Всего несколько лет назад эти утверждения могли быть восприняты как паранойя или как минимум эгоцентризм. Только научная фантастика или голливудские фантазеры могли придумать, что американские спецслужбы контролируют все коммуникации планеты, что каждый из нас у них на мушке и любые наши данные могут быть получены без нашего ведома. В 2013 году стало ясно, что все это довольно близко к реальности", - говорится в рецензии немецкого издания Die Zeit на книгу Сноудена. Тем не менее люди, по мнению автора, до сих пор не понимают, что окружающая их реальность является следствием массовой слежки и манипуляций информацией. По мнению Сноудена, увеличивающееся социальное расслоение и волна авторитаризма во многих странах - результат того, что политики и предприниматели научились пользоваться современными технологиями и влиять с их помощью на события в мире. "Наши системы - политические, социальные, правовые - подвергаются нападениям. Нам кажется, что проблема исчезнет, когда мы избавимся от людей, которые нам не нравятся. Мы говорим: "Ах, этот Дональд Трамп! Ах, Борис Джонсон, ах, русские!" Но Трамп - не проблема. Он только продукт проблемы", - рассказал Сноуден в интервью немецкому журналу Der Spiegel. По мнению информатора, нужно положить конец массовому сбору данных как спецслужбами, так и концернами, такими как Facebook или Google. "Надо понимать, что эти интернет-гиганты работают как полицейские на службе правительств, особенно если находятся в Европе. Многие из этих интернет-гигантов не из Европы, а из Америки, и не чувствуют себя обязанными соблюдать европейское право и европейские законы", - говорит он. И первым шагом должно стать осознание пользователем смартфона, что за каждым его шагом следят. Есть ли смартфон у Эдварда Сноудена? Разумеется. И он работает в интернете.



Сноуден рассказал журналистам, что он снимает в Москве двухкомнатную квартиру, ездит на метро, два года назад женился на своей соотечественнице Линдси, теперь они путешествуют по России. В интервью телеканалу ZDF бывший американский агент сообщил, что современные технологии позволяют ему дистанционно работать в американском Фонде свободы прессы и преподавать в университетах по всему миру, а также участвовать в конференциях по информационной безопасности. Он не получает денег от Российского государства и не боится слежки. Единственное, чего он боится, что в какой-то момент Москва откажет ему в гостеприимстве. "Я просил убежища у 27 государств, включая Германию, Францию, Норвегию - страны, от которых мы ожидаем защиты информаторов", - вспоминает он. "Пока в Европе действует политика, при которой информаторов не защищают от США, а охраняют только от Саудовской Аравии, России или Китая, эта проблема никуда не денется. Вот один из самых печальных уроков этой истории. Что это означает для whistleblower? О чем это говорит миру? Что это означает для нас самих, когда единственная возможность для кого-то, кто хочет навредить Америке, приходит оттуда, откуда ее совсем не ждали?"



Из опубликованных Сноуденом документов стало известно, что разведка США в течение нескольких лет прослушивала телефоны канцлера ФРГ Ангелы Меркель



Напомним, что whistleblower называют людей, которые уведомляют начальство либо общественность о коррупции, финансовых махинациях, мошенничестве и других злоупотреблениях должностным положением своих коллег либо начальства. Буквальный перевод - "дующий в свисток", потому что изначально это был полицейский, который свистит в случае нарушения порядка. Это слово давно стало устойчивым выражением, которое переводится как "информатор". Отношение к таким информаторам в мире и прежде всего в Европе начало меняться благодаря Эдварду Сноудену. В июне 2013 года он передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.



В той же самой Германии, в которой ему отказали в убежище, именно из опубликованных Сноуденом документов выяснили, что разведка США в течение нескольких лет прослушивала телефоны канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Тогда фрау канцлер лично выразила недовольство президенту США, а в парламенте начали расследование. Комитет бундестага, занимавшийся этим вопросом, возглавил профессор права, депутат партии ХДС/ХСС Патрик Сенсбург. В день выхода книги "Личное дело" он заявил в интервью радиостанции Deutsche Welle, что Сноуден "привел в движение" многие процессы в Германии. Рассекреченные им материалы были не так уж глобальны, но вызванное ими расследование "пролило свет на некоторые вещи, законность которых вызывала вопросы". Например, удалось выяснить, что немецкие спецслужбы собирали данные граждан без их согласия. По словам Сенсбурга, теперь общество внимательнее относится к безопасности персональных данных жителей страны. Но влияние Сноудена на жизнь Европы не ограничивается лишь взаимоотношениями граждан и спецслужб. С тех пор в ЕС были приняты правила, согласно которым крупные компании должны давать информаторам возможность контактировать с руководством. А в ФРГ в этом году был принят закон, направленный на защиту тех, кто в интересах общества публикует секретную информацию. Означает ли это, что теперь Сноудена в Берлине ожидала бы красная дорожка? Знаменитый информатор во всех своих интервью говорит, что готов переехать в ФРГ или Францию, но приглашений оттуда не получает.



Елена Бугайская