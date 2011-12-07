В Нур-Султане полный чехардак. Администрацию Президента возглавил 4-й с начала года персонаж - Ерлан Кошанов

18:36 18.09.2019

Ерлан Кошанов возглавил Администрацию Президента

Раньше он был акимом Карагандинской области



Ерлан Кошанов возглавил Администрацию Президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

18 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кошанова Е.Ж. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.



"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области".



Кошанов Ерлан Жаканович родился 14 августа 1962 года. Место рождения: КазССР; Джезказганская область; Шетский район; с. Аксу-Аюлы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)

Инженер-механик

· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)

· Казахская государственная академия управления (1999)

Экономист

Трудовой стаж:

· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988);

· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);

· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);

· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);

· Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (08.2004);

· Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Астана" (11.2005);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (с 03.02.2016)

Партийная принадлежность:

· Секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995-1996);

· Член политсовета партии "Нур Отан" (03.1999-06.2000);

· Председатель Карагандинского областного филиала партии "Нур Отан" (с 04.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена "Парасат" (2013), "Құрмет" (2007)

· Медали

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в Советской Армии