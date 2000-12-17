Елбасы заподозрил в недобром К.Кушербаева и задвинул на почетно-ничтожную позицию Госсекретаря

18:43 18.09.2019

Кушербаев назначен Госсекретарем Казахстана

Соответствующий указ подписал Токаев.



18 сентября президент Казахстана подписал указ о назначении Кушербаева К.Е. Государственным секретарем Республики Казахстан, передает Zakon.kz.



"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.



Кушербаев Крымбек Елеуович родился 20 мая 1955 года. Место рождения: КазССР; Кзыл-Ординская область; г. Казалинск.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина (1978)

Инженер-строитель

· Академия общественных наук при Центральном комитете КПСС (1991)

Политолог

· Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат философских наук (1991)

· Доктор политических наук, тема диссертации: "Особенности регламентации этнополитического процесса в Республике Казахстан" (1997)

· Академик Международной академии наук высшей школы

Трудовой стаж:

· Инженер, начальник группы подготовки производства ПМК-112 "Главриссовхозстрой", г. Кызыл-Орда (09.1978-03.1979);

· Начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки - рисовые инженерные системы Кызылординской области (03.1979-02.1981);

· Заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана (02.1981-10.1982);

· Ответорганизатор ЦК ЛКСМ Казахстана (10.1982-09.1983);

· Первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана (09.1983-06.1986);

· Заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (06.1986-03.1987);

· Заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (03.1987-09.1988);

· Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (09.1988-01.1991);

· Референт Референтуры по культуре и межнациональным отношениям Аппарата Президента Казахстана (01.1991-07.1991);

· Помощник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (07.1991-02.1994);

· Глава Калининской районной администрации г. Алматы (02.1994-04.1995);

· Заместитель руководителя Аппарата - Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (04.1995-10.1995);

· Заместитель руководителя Аппарата - Заведующий отделом территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан (10.1995-10.1996);

· Пресс-секретарь-руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан (10.1996-10.1997);

· Министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (10.1997-01.1999);

· Министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (01.1999-10.1999);

· Министр образования и науки Республики Казахстан (10.1999-17.12.2000);

· Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан (18.12.2000-11.2003);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (по совместительству) (11.2003-23.01.2006);

· Аким Мангистауской области Республики Казахстан (24.01.2006-12.2011);

· Советник Президента Республики Казахстан (13.07.2012-09.2012);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2012-01.2013);

· Аким Кызылординской области (01.2013, 05.2018, полномочия продлены с 17.06.2019-06.2019);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (с 06.2019)

Партийная принадлежность:

· Член Политсовета Народно-Демократической партии "Нур Отан" (с 11.2002);

· Председатель Мангистауского областного филиала партии "Отан" (Народно-Демократической партии "Нур Отан") (с 06.2006)

Прочие должности:

· Почетный президент Федерации велоспорта Республики Казахстан;

· Председатель Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан (с 29.12.2012);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017);

· Секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 17.07.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена: "Парасат" (2003), Барыс 2-й ст. (2009), Св. князя Даниила Московского (РПЦ, 2006), Дружбы (РФ, 2006), "За заслуги перед Астраханской областью" (2008);

· Медали, Юбилейная медаль "10 лет Астане" (06.2008);

· Почетный гражданин Абайского района

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор ряда публикаций в прессе

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Полковник запаса;

· Кандидат в мастера спорта по боксу