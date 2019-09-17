Расколбас КазКабмина: Тлеуберди - новый МИД, Атамкулов - министр индустрии

18:46 18.09.2019

Новых министров Казахстана представил Аскар Мамин

Вечером в среду произошел ряд кадровых назначений в министерствах.



18 сентября премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективам Министерства иностранных дел (МИД), а также Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) новых руководителей - Мухтара Тлеуберди и Бейбута Атамкулова, назначенных сегодня Указами Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.



На встрече с руководящим составом МИД Глава Правительства поблагодарил Б. Атамкулова за работу на посту министра иностранных дел РК, пожелав ему успехов в качестве главы МИИР, а его преемнику М. Тлеуберди - плодотворной работы в должности министра иностранных дел.



Аскар Мамин представил Б. Атамкулова перед коллективом МИИР, отметив большой опыт и компетентность назначенного министра.

Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Чимкентской области. В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (Казахский национальный университет им. Аль-Фараби) по специальности философ. Трудовую деятельность начал стажером в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея). С 1993 г. работает в системе МИД РК. Занимал должности Чрезвычайного и полномочного посла в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины, Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан. С марта 2016 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.



Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Алматинской области. В 1986 году окончил металлургический факультет Казахского политехнического института имени В.И. Ленина. С 2006 года работал на дипломатической службе. Был генеральным консулом РК в Германии, Чрезвычайным и полномочным послом РК в Малайзии. Занимал пост акима Южно-Казахстанской области, работал ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий РК и Министерства по инвестициям и развитию. С октября 2016 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК, с 26 декабря 2018 года по настоящее время занимал пост министра иностранных дел РК.