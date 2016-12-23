В КазПравительстве передвинули единственного "русского" - вице-премьером по промышленности стал хохол Скляр

18:54 18.09.2019

Роман Скляр назначен заместителем премьер-министра Казахстана

Его кандидатуру согласовали на заседании Мажилиса.



Роман Скляр назначен на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Скляра Романа Васильевича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, освободив от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, - говорится в тексте указа.



Его кандидатура была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе. Вопрос был рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". Кандидатуру по поручению Премьер-Министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который отметил, большой опыт работы Романа Скляра и его профессиональные качества.

Скляр Роман Васильевич родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности инженер-строитель; Московский институт современного бизнеса по специальности экономист; Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности юрист.

Трудовой стаж:

- Слесарь-монтажник МНУ "Экибастузуглеавтоматика" (1989);

- Инженер по технике безопасности СП "Вахинвест" (1989-1990);

- Сотрудник коммерческих структур (1990-2002);

- Начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003);

- Начальник управления государственных закупок города Павлодара (2003-2005);

- Главный инспектор акима Павлодарской области (2005);

- Руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара (2005-2006);

- Заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны (2006-2007);

- Директор департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства города Астаны (10.2007-10.2008);

- Заместитель акима Павлодарской области (10.2008-11.2010);

- Первый заместитель акима Павлодарской области (11.2010-05.2011);

- Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (17.05.2011-10.2013);

- Вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы" (2014-03.2016);

- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (05.2016-23.12.2016);

- Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (23.12.2016-12.2017),

- И.о. первого вице-министра Республики Казахстан (13.03.2017-16.03.2017);

- Первый Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (01.2018-02.2019);

- Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 25.02.2019)

Прочие должности:

- Член совета директоров АО "Астанаэнергосервис", председатель совета директоров АО "Городские электрические сети" (2007-2008);

- Член Совета Директоров