Новым советником Трампа по нацбезу стал Роберт О"Брайен

21:19 18.09.2019

Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности. Четвертого по счету



Президент США Дональд Трамп заявил, что его новым советником по национальной безопасности станет Роберт О"Брайен. Он будет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О"Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он будет отлично работать!" - написал Трамп в своем "Твиттере".



На посту советника по нацбезопасности О"Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил на прошлой неделе.

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Свое решение отправить Болтона в отставку Трамп объяснял тем, что тот совершал ошибки и не находил общий язык с другими сотрудниками вашингтонской администрации. Временно исполняющим обязанности советника по нацбезопасности стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.



70-летний Болтон был назначен советником президента США в апреле 2018 года. СМИ называли его одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, а также одним из самых влиятельных чиновников в администрации Трампа.

В конце августа Болтон побывал с визитом в Минске, став самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь в XXI веке. После этого визита Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более 11 лет "замороженных" отношений.

До Болтона советниками по нацбезопасности в администрации Трампа успели поработать Майкл Флинн и Герберт Макмастер.

Американская газета The Washington Post, ранее называвшая О"Брайена основным претендентом на освободившуюся должность, писала, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в Госдепе и Пентагоне, а потому считается наиболее "безопасным выбором".

Собеседники издания также отмечали, что в отличие от Болтона, известного как "безжалостный чиновник-бюрократ", О"Брайен отличается "приятным поведением".

Кроме того, кандидатуру О"Брайена, по данным газеты, поддержал госсекретарь США Майк Помпео.