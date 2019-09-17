Поэт О.Сулейменов наградил КазЕлбасы самоучрежденной медалью

21:43 18.09.2019

Нурсултан Назарбаев награжден медалью в честь 30-летия движения "Невада-Семей"



Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев награжден медалью в честь 30-летия движения "Невада-Семей". Об этом стало известно в ходе тематической научно-практической конференции в Казахском национальном университете искусств, передает Kazpravda.kz.



В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан А.Райымкулова, чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Казахстан Тацухико Касаи, лидер антиядерного движения "Невада-Семей" О.Сулейменов, участники международного движения, лауреаты Нобелевских премий.



Выступая на церемонии открытия, министр культуры и спорта А.Райымкулова зачитала приветственное письмо Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Н.Назарбаева.



Поэт, лидер антиядерного движения "Невада-Семей" О. Сулейменов, отметив особый вклад Елбасы в процесс ядерного разоружения и лидирующую роль в укреплении глобальной безопасности и построении безъядерного мира, вручил юбилейную медаль, посвященную 30-летию движения. Юбилейная медаль также была вручена министру культуры и спорта.



"Сегодняшнее событие является не только торжественной годовщиной движения, но и важной вехой в борьбе казахстанского общества и всего человечества за мир и чистую планету. Благодаря активистам международного антиядерного движения "Невада-Семей", в 1989 году было остановлено 11 ядерных взрывов из 18 запланированных. Благодаря таким решительным шагам и усилиям, вы внесли вклад в развитие мирового сознания и доказали важность идеи мира", – отметила Актоты Райымкулова.



С 1949 года ядерные испытания проводились на казахской земле на протяжении 40 лет. Местное население продолжает страдать от последствий сотен взрывов на Семипалатинском полигоне. В 1989 году Олжас Сулейменов обратился с идеей создания движения "Невада-Семей" и призвал объединиться в борьбе против ядерного оружия. Спустя 2 года, 29 августа 1991 года Указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский полигон. Позже, 29 августа, был утвержден Международным днем против ядерных испытаний.