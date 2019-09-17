Мля-бля... КазПолуПрез Токаев прокомментировал разгром своего аппарата и правительства

21:46 18.09.2019

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал новые кадровые назначения



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал новые кадровые назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



"К.Кушербаев, опытный госслужащий, назначен Госсекретарем на смену М.Тажину, которому объявляю благодарность за многолетнюю государственную службу. Его знания будут востребованы на благо нашей страны", – написал Глава государства в Twitter.



"Б.Атамкулов переведен на должность министра индустрии и инфраструктурного развития. Он провел полезную работу по структурной реорганизации МИД в связи с расширением его функций. Прошедший большой трудовой путь Р.Скляр стал заместителем Премьер-министра", – отметил Президент РК.



"Бывший аким Карагандинской области Е.Кошанов, опытный госслужащий, назначен на должность руководителя Администрации Президента. На пост главы Карагандинской области маслихату рекомендуется заместитель Премьер-министра Ж.Касымбек, компетентный управленец", – написал Касым-Жомарт Токаев.