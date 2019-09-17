Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН

00:25 19.09.2019

Количество международных мигрантов в текущем году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн, говорится в сообщении департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.



Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.

Авторы нового доклада напоминают, что мигранты, в отличие от беженцев, отправляются в другие страны не из-за угрозы преследования или гибели, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или получить образование. Мигранты вносят важный вклад в продвижение устойчивого развития, но при этом они сами нуждаются в поддержке и защите.



США, где живут и работают 51 млн иностранцев, остаются самой привлекательной страной для мигрантов. Второе и третье место в этом списке занимают Германия и Саудовская Аравия, принимающие по 19 млн мигрантов. Россия - на четвертом месте: 12 млн международных мигрантов. На пятом месте - Великобритания, где их 10 млн. В Канаде, Франции и Австралии – по восемь млн мигрантов, а в Италии – шесть млн.



Женщины и девочки составляют 48 процентов всех мигрантов, молодежь в возрасте до 20 лет - 14 процентов. 74 процента мигрантов - это люди трудоспособного возраста – от 20 до 64 лет.