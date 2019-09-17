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|Этническим узбекам предложили переселиться с юга на север Казахстана. Новации от КазДурьПартии "Нур-Отан"
00:26 19.09.2019
Этническим узбекам предлагают переселиться с юга на север Казахстана, сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-релиз Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.
Информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем председателя Туркестанского областного филиала партии Бейсеном Тажибаевым встретилась с жителями села Карабулак.
Во время встречи он призвал узбекскую диаспору принять активное участие в реализации программы "Еңбек", воспользовавшись ее преимуществами.
"Карабулак - самое густонаселенное село в стране. В ауле проживают свыше 60 тыс. человек. Но в этом году на север отсюда переселилась всего одна семья. Проектом предусмотрено предоставление переселившимся земли для выращивания сельскохозяйственных культур, животноводства. В нашем регионе проживают свыше 400 тыс. трудолюбивых узбеков, если они примут активное участие в госпрограмме, население будет обеспечено работой, жильем. Северные регионы будут процветать. Многие проблемы удалось бы решить", - уверен Тажибаев
В пресс-релизе указывается, что такая встреча, имеющая большую стратегическую значимость, среди представителей узбекского этноса прошла впервые. В результате, 52 семьи изъявили желание переселиться в северные области.
Первый замглавы областного филиала партии поручил ответственным руководителям организовать широкую пропаганду программы в каждом ауле Сайрамского района, общая численность населения которого превышает 210 тыс. человек.