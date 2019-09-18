Афганистан между джихадом и переговорами, - С.Тарасов

00:30 19.09.2019

США стали утрачивать геополитическую перспективу в Афганистане, а противостоящим друг другу афганским сторонам мир в их стране нужен меньше, чем внешним системным игрокам. Это самая главная проблема всех переговоров по Афганистану.



После того как президент США Дональд Трамп объявил переговоры с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "мертвыми", когда он был буквально в шаге от того, чтобы пожать руку представителям движения, многим стало казаться, что официальному Кабулу, который не участвовал в переговорах, все же удастся провести намеченные на 28 сентября президентские выборы по своему сценарию.



Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на переговорах с США настаивали на проведении таких выборов только после подписания мирного соглашения. Они игнорировали заявление президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани о готовности возобновить с ними консультации по вопросам формирования коалиционного правительства "в случае своей победы на грядущих выборах". Правда, при этом Гани указывал, что "готов допустить присутствие в руководстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не их руководство". Однако выведенное из дипломатического процесса с американцами движение нанесло еще один удар: в Кабуле и Парване были совершены кровавые теракты. Причем первый взрыв прогремел во время предвыборного выступления Гани в городе Чарикар, административном центре провинции Парван.

Как констатирует ВВС, "террористическая волна захлестывает Афганистан: только в августе нынешнего года общее число погибших афганцев составило более 2,3 тысячи". Так что президентские выборы в Афганистане могут не состояться, а если и состоятся, то вряд ли их можно будет признать легитимными (хотя ситуация такова, что легитимность власти в стране определяется мировым сообществом). При этом по позициям Гани наносят удары не только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его серьезным конкурентом выступает глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Парадокс ситуации в том, что контакты и переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США, Россией, Германией, Великобританией, рядом арабских стран фактически привели к политической легитимации движения. Его представитель Забиулла Муджахид заявил, что "у нас две возможности закончить оккупацию Афганистана: первая - через джихад и борьбу (то есть "дипломатию силы - С.Т.), вторая - через разговоры и переговоры".



Вот почему нынешний визит делегации "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеран, переговоры с представителями иранского МИД вызывают немало вопросов и создают сложную интригу. Контакты между Ираном и движением зафиксированы давно. Но, по оценке экспертов, активизировались они в момент проведения американцами серии встреч с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Абу-Даби, Исламабаде и Дохе. А спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад, выступающий в роли главного модератора, посетил много стран, включая Пакистан, Индию, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Но не Иран. "Те, кто продвигал легализацию "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до необратимой стадии, и те, кто руководит процессом, должны за это ответить, - говорил иранский посол в Афганистане Мохаммад Реза Бахрами. - Тех, кто ослабил официальные учреждения своим подходом и устроил неконструктивное соперничество за контакты с движением, следует в этом обвинять".

Если рассуждать формально, исходя из официальной информации, Тегеран "позже" других открыто вступает в афганскую "игру". Причины просты: осложнение отношений между США и Ираном, стремление американцев ограничить или вообще вытеснить иранцев из Афганистана. Для Тегерана все это чувствительно, что объясняется не только протяженной общей границей, но и общей историей. Одно время у Вашингтона был даже соблазн спровоцировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суннитской ориентации как против афганских шиитов, так и Ирана. Помимо того, американцы пытались противопоставить Тегерану на афганском направлении Пакистан. Но иранская разведка и дипломатия стали переигрывать США. Вашингтону не удалось и создать "дугу напряженности" между Ираном и официальным Кабулом.

Недавно иранский министр иностранных дел Мохаммад Зариф выразил мнение, что "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следует "отвести свою роль в афганском государственном управлении, хотя эта роль не должна быть определяющей". В то же время пресс-секретарь МИД Ирана также объяснил, что с движением нужно "вести переговоры, они контролирует более 50% территории Афганистана". Для сравнения: американский сценарий предполагал, что США могут вывести тысячи солдат в обмен на поддержку внутренней афганской мирной сделки, которая должна быть заключена до сентября и до выборов в Афганистане. Так напрашивается первый вывод: Тегеран может выступить в роли посредника между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Второй вывод: талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иран необходим и для налаживания контактов с "Северным альянсом" и вообще шиитами в Афганистане для создания единого фронта по выдавливанию США из страны.



Наконец, третий вывод: Тегеран получает возможность ввести себя в широкий контекст афганского урегулирования, выступить в роли одного из его гарантов, наряду с другими странами. Кстати, об этом недавно говорил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявлял о необходимости "подключения к обеспечению безопасности в этом регионе и других стран, включая Индию, Пакистан, Иран". Тем не менее определить перспективу переговоров между Тегераном и "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока очень сложно. Парадокс в том, что США стали утрачивать геополитическую перспективу в Афганистане, а противостоящим друг другу афганским сторонам мир в их стране нужен меньше, чем внешним системным игрокам. И это самая главная проблема всех переговоров по Афганистану.

18 сентября 2019

Станислав Тарасов