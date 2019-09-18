Афганцы не позволят талибам вернуть страну в каменный век, - Г.Джанбаз

00:38 19.09.2019 18.09.2019

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



В Афганистане выросло новое поколение, готовое сопротивляться попыткам "Талибана" (организация запрещена в РФ) отбросить страну в средневековье. Об этом в интервью корреспонденту "НГ" Андрею СЕРЕНКО сказал афганский политолог, выпускник Московского государственного института международных отношений Гаус ДЖАНБАЗ. По его мнению, иностранные политики, поддерживающие возвращение талибов к власти, должны в этом случае дать согласие переехать в Афганистан и попытаться выжить при их диктатуре.



– Господин Джанбаз, хотя президент США Дональд Трамп и объявил о заморозке переговорного процесса с "Талибаном", тем не менее, некоторые политические наблюдатели полагают, что возвращение к американо-талибскому диалогу в Дохе вполне вероятно. Следовательно, опять станет актуальным вопрос о перспективах демократических институтов и республиканского строя в Афганистане, против которых выступают лидеры "Талибана", предлагающие в качестве альтернативы модель "исламского эмирата". Насколько, на ваш взгляд, республиканская политическая система, демократические свободы, права человека органичны для афганской политической культуры?



– В какой-то степени можно согласиться, что такие ценности как демократия, свобода слова, республиканское политическое устройство, права человека, а также права женщин в Афганистане стали особенно модными после свержения режима "Талибана" в 2001 году и появления новой реальности, которая, что кривить душой, была сформирована при прямом участии западных государств. В то же время, следовало бы иметь в виду, что эти ценности не являются собственностью и подарком США, западных стран, или какой-либо международной организации Афганистану.

Афганистан никогда не был неким далеко расположенным необитаемым островом, он не находился в отрыве от остального мира, ему никогда не были чужды все вышеупомянутые ценности. Эти понятия и ценности в афганском обществе появились и стали находить себе место сразу после восстановления независимости страны в 1919 году при величайшей исторической личности – короле Афганистана Аманаулле.



До прихода моджахедов к власти в 1992 году в афганском обществе функционировала эффективная государственная система, имелась сильная армия и все другие необходимые государственные институты. Однако, самое главное, на мой взгляд, это то, что в стране, среди афганских граждан имелась воля по внедрению и сохранению этих самых, по-сути, общечеловеческих ценностей. Граждане Афганистана работали и вели борьбу для того чтобы эти понятия стали устойчивой частью их общественной жизни. Много было принесено жертв и страданий ради достижений этих целей.

Афганцы пережили за последние 40 лет четыре страшные волны эмиграции: 1979-1992 годы – период правления Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), начало гражданской войны; 1992-1996 годы – период правления моджахедских группировок и новое обострение гражданской войны; 1996-2001 годы – период власти "Талибана"; 2001 год – по настоящее время – свержение режима талибов и попытка построения современного демократического государства. Но и находясь за пределами страны, афганские эмигранты не прекращали борьбы за общечеловеческие, демократические ценности. В некоторых странах, в первую очередь, в Пакистане и Иране, афганские эмигранты-беженцы, прямо рискуя жизнью и здоровьем, отстаивали гражданские права и свободы. Борьбу эту они вели всеми доступными методами и средствами.



Поэтому не стоило бы США, Пакистану и, тем более, спецпредставителю США на переговорах с талибами Залмаю Халилзаду делать вид, будто бы все ценности демократии и прав человека экспортированы в Афганистан американцами и другими иноземцами, и что все это является их подарком афганскому народу. И что раз это подарок зарубежных друзей, то тогда американцам и их ближайшим союзникам дано право определять судьбу Афганистана и его народа, что можно навязать афганцам вместо модели республики любое другое политическое устройство и даже постепенное возвращение в каменный век под названием "исламский эмират" талибов.

Кстати, если тот же американский дипломат афганского происхождения Залмай Халилзад решит выступать за новые уступки "Талибану", то, думаю, было бы справедливым взять с него обещание – в случае возвращения талибов к власти в Афганистане, отказаться от гражданства США и переехать вместе со своей семьей на постоянное место жительства в Кабул. Пусть тогда господин Халилзад на себе испытает то, чем он готов позволить талибам "осчастливить" всех афганцев.

Останется Америка в Афганистане или нет, афганцы все равно будут стремиться жить достойно, по-человечески, будут работать и бороться по мере своих реальных возможностей ради достижения этих самых ценностей – чтобы иметь независимую страну, развитую экономику и крепко состоящее на своих собственных ногах государство, свой Афганистан.



– Тем не менее, некоторые выходцы из Афганистана утверждают, что в определенном цивилизационном "откате назад" ничего страшного нет, и что ради интеграции талибов в афганское общество можно пойти на изменение самого этого общества, его нынешних институтов и политических процедур, законодательства, включая Конституцию страны…



– Большинство афганцев отчетливо осознают, что некоторые их соплеменники не просто и не только оказались под влиянием так называемой либеральной, западнической демократии, опьяненные огромными размерами заработных плат, получаемых из так называемых "совместных предприятий", более известных в Афганистане под названием NGO (nongovernment organization). Эти афганцы, оказываясь на международных площадках, при любой возможности как люди, не помнящие родства, начинают очернять прошлое Афганистана, утверждая, будто раньше в Афганистане царили исключительно деспотия и тирания, не соблюдались права женщин, а жизнь человека не стоила ломаного гроша... И вот, наконец-то, прибыли на афганскую землю добродетели и цивилизаторы с Запада, после чего страна практически за считанные месяцы расцвела, пробудилось от многовековой тьмы и повседневного невежества, и что афганцы должны быть благодарны за все это Западу…



Однако, эти господа по каким-то не понятным причинам не желают вспомнить, что афганцы и Афганистан как государство жили обычной человеческой жизнью, имели свой законный строй, который совсем недавно, в начале 90-х годов прошлого века был разрушен моджахедскими группами, воспитанными и обученными в основном, к слову сказать, тем же Западом, либо их ближайшими союзниками из стран Персидского Залива. Запад все эти группировки тогда называл не иначе как "борцами за свободу".

После завершения эпохи моджахедов, настал период еще большей тьмы, равных которой современное человечество еще не видело. Речь идет о периоде правления "Талибана". При талибах денно и нощно мужчин били кнутом за то, что они не так помолились, у них не того размера бороды, за то, что на несколько секунд опоздали на обеденный намаз. Женщин же избивали электрическими кабелем за то, что каблуки на их обуви были больше, чем разрешено требованиями религиозных талибских учителей, так как высокий каблук может возбудить страсть у проходящего мимо мужчины. Афганским девочкам было запрещено ходить в школу, а женщинам – работать вместе с мужчинами. Государственная казна была разграблена талибами, а с помощью получаемого с того же Запада оружия страну ввергли в многолетний ужас и социальную катастрофу.



В конце 2001 года Запад решился на непосредственное присутствие в Афганистане (не будем вдаваться в противоречивые причины, мотивы и цели этого пребывания). Он двинул в Афганистан огромную армию военных и гражданских служащих вместе с уже упомянутыми "неправительственными организациями" (NGO). После этого в стране вновь одна за другой стали появляться школы, на общественно-политическую сцену стали выходить девушки и женщины. Это не означало, что жизнь всех афганских женщин немедленно изменилась: большая их часть по-прежнему находится в диком положении, фактически, находясь взаперти в четырех стенах своих домов.



Однако поборники западных "ценностей" вывели некоторое количество женщин из-под чадры, объявили их героинями и стали громко твердить миру: "Вот видите, это мы дали свободу этим женщинам, если бы не мы, эти женщины по-прежнему ходили бы в "мешках" (чадрах)". Зависимые от Запада СМИ дружно и покорно хлопали им в унисон, утверждая, что наступившие перемены – это "дар Запада", которому афганцы должны быть признательны за свободу и демократию…



– Есть ли сегодня в Афганистане социальные группы, готовые сопротивляться планам откатов в средневековье, которые пропагандируют талибы и против которых не выступают даже некоторые иностранные дипломаты, участвующие в переговорах с "Талибаном"?



– Конечно, это абсолютное большинство людей молодого и среднего возраста. А, как известно, более 70% населения Афганистана – это люди в возрасте до 30 лет. Запад при всей своей навязчивости и массированной пропаганде, не представляет, что в Афганистане, именно сегодня, в наше время, выросло поколение, которое без показного ура-патриотизма хорошо знает свою, как минимум, 500-летнюю, а то и всю 5000-летнюю историю, любит свою родину. Новое поколение афганцев прекрасно осведомленно о достижениях своего великого короля Амануллы и его высокообразованной супруги королевы Сурая. Это поколение, которое ценит величие своей истории, и оно никогда не согласится с тем, чтобы его судьба еще раз определялось бы в Лахоре или Равалпинди (города в Пакистане – "НГ").



Новое поколение молодых афганских патриотов не хочет, чтобы несколько продажных политиков-афганцев, служащих ностранным государствам, определяли будущее Афганистана и афганского народа, и заставили бы расстаться с политической независимостью родной страны. Это поколение, а также другие патриотически настроенные силы Афганистана, любой ценой будут отстаивать республиканские ценности, ибо республиканское поле – оно широкое, в нем хватит места всем политическим силам, даже "Талибану". Напротив, в "исламском эмирате" и схожих с ним теократических образованиях, в которых решения будут принимать несколько бородачей-ксенофобов от религии, любое инакомыслие точно не найдет себе места.



Сегодня афганские силы безопасности, в которых служат молодые граждане Афганистана, ежедневно несут огромные жертвы, отстаивая именно республиканскую модель государственного устройства страны и ее демократические ценности. Они защищают честь и достоинство Афганистана, его народа и его законное право быть суверенной страной на геополитической карте мира. Невозможно не замечать все эти жертвы и подвиги, и никто не вправе совершать грязные политические сделки за их спинами. Более того, никому этого афганцы уже не позволят. Источник - ng.ru/

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