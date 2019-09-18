Трамп накажет Иран новыми санкциями. США считают Тегеран ответственным за атаки на саудовские НПЗ, - "НГ"

00:55 19.09.2019

18.09.2019



Геннадий Петров



Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которая произошла в ночь на 14 сентября, стоит Иран. Американский лидер сообщил о готовности ужесточить антииранские санкции, но при этом подчеркнул, что предпочел бы избежать войны. Сложившуюся ситуацию предполагали обсудить в среду госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман.



Трамп сообщил в своем Twitter о намерении наказать иранцев за атаку 14 сентября. "Я только что дал поручение министру финансов значительно ужесточить санкции против Ирана", – написал он в среду. В чем именно будет выражаться это ужесточение, президент не сообщил.

В среду стало известно о том, что Министерство обороны Саудовской Аравии готовит пресс-конференцию. Как передал саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария", военные королевства собирались предоставить доказательства того, что за атакой 14 сентября стоит не йеменская группировка "Ансар Аллах" (хуситы), которая взяла за нее ответственность, а власти Ирана. Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что, по данным предварительного расследования, в атаках на НПЗ использовалось иранское оружие.



Саудовская Аравия в среду пошла на шаг, от которого долго уклонялась: присоединилась к коалиции во главе с США для патрулирования районов Оманского и Персидского заливов. Американцы предложили создавать международные морские патрули после серии инцидентов с танкерами различных государств. Однако желающих войти в коалицию, имеющую явный антииранский характер, было мало. Помимо американцев и саудовцев свои корабли для патрулирования обещали выделить Бахрейн, Великобритания и Австралия.



Официальный Тегеран поспешил отвергнуть обвинения в свой адрес. Соединенным Штатам через швейцарских дипломатов была передана иранская дипломатическая нота. В ней подчеркивается, что иранские власти не имеют никакого отношения к взрывам на НПЗ. С заявлением выступил и президент Ирана Хасан Рухани. Он назвал обвинения в причастности его страны к атакам 14 сентября "клеветой, в которую никто не верит". Рухани повторил официальную иранскую позицию: атаки на саудовские НПЗ совершили те, кто взял за них ответственность, – хуситы. "Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам", – подчеркнул он.



Во вторник пресс-служба Госдепартамента сообщила об экстренном визите Майкла Помпео в Саудовскую Аравию. Она назвала место встречи госсекретаря с бин Сальманом – город Джидда. В ходе переговоров предполагалось обсудить нападения на НПЗ королевства и "скоординировать усилия по противодействию агрессии Ирана в регионе", информировала пресс-служба Госдепа.

Из Саудовской Аравии госсекретарь планировал отправиться в Абу-Даби, на встречу с заместителем верховного главнокомандующего ОАЭ наследным принцем Мухаммедом бин Зайидом для обсуждения "региональных и двусторонних вопросов". Беседа с фактическим руководителем армии одного из ключевых союзников Саудовской Аравии в регионе Персидского залива выглядела логичным продолжением переговоров с бин Сальманом.



Следует заметить, что перед переговорами с Помпео официальный Эр-Рияд счел нужным провести консультации с Москвой. Владимир Путин и бин Сальман обсудили в среду в ходе телефонного разговора атаку на НПЗ королевства. Как подчеркивает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе саудовской стороны.

Атака на НПЗ и обвинения в адрес Ирана, безусловно, обострили обстановку в регионе, но говорить о приближении войны пока рано, считает главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

"Боевые действия против Ирана – это очень серьезный шаг. Он означает большую войну на Ближнем Востоке. Для нее ни у США, ни у Саудовской Аравии нет ни желания, ни возможностей. Достаточно упомянуть один только факт: для оккупации Ирана потребуется минимум 200-тысячная армия. Откуда она возьмется? Как бы ни были воинственно настроены саудовские власти по отношению к Ирану, совершенно очевидно, что они эту армию не предоставят. Боеспособность их собственных вооруженных сил оставляет желать лучшего. Война в Йемене это четко показала", – сказал "НГ" эксперт.



В иранской ноте, переданной в Вашингтон, отмечается, что Тегеран готов реагировать на враждебные действия в свой адрес. "Если против Ирана будут предприняты какие-либо меры, незамедлительно последует ответ", – приводит телекомпания IRIB выдержу из иранского послания США.