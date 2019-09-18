Тимур Бекмамбетов запускает очередной проект в screenlife-формате: хоррор "Воскресшие"

02:58 19.09.2019

Тимур Бекмамбетов приступил к работе над полнометражным художественным фильмом-хоррором "Воскресшие", который будет снят в screenlife-формате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.



"Компания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова объявляет о запуске международного хоррора. Его режиссером станет Егор Баранов. Продажи полнометражного фильма с английским названием RESURRECTED (перевод - "Воскресшие") начались на кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября 2019 года", - сообщили в пресс-службе.



Сюжет фильма, как уточнили в компании, рассказывает о том, что в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни.



Как и в других screenlife-фильмах (авторский формат киноповествования, разработанный кинокомпанией "Базелевс" Бекмамбетова, где действия фильма разворачиваются на экранах девайсов) действие происходит полностью на экране компьютера главного героя - служителя виртуальной церкви Стэнли. Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят. Но воскресшие не поддаются контролю. Стэнли приходится начать собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор.



Режиссером фильма станет Егор Баранов, снявший трилогию "Гоголь" с Александром Петровым в главной роли. Для Баранова картина станет первым международным проектом.



"Фильм будет сделан в новаторском screenlife-формате, разработанным Тимуром Бекмамбетовым. Хоррор "Убрать из друзей", действие которого происходит на экране компьютера, стал первым screenlife-проектом компании BAZELEVLS. При бюджете в $1 млн. лента режиссера Лео Габриадзе заработала $64 млн", - добавили в пресс-службе.



В прошлом году screenlife-триллеры Profile и "Поиск" получили призы на МКФ в Берлине и фестивале Sundance соответственно. Последний собрал в мировом прокате свыше $75 млн, напомнили в пресс-службе.



Продюсировать картину будет компания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова, чьи фильмы "Особо опасен", две части "Убрать из друзей", "Поиск", "Хардкор" и другие с успехом выходили за рубежом. Международным дистрибьютором screenlife-хоррора Тимура Бекмамбетова и Егора Баранова станет новая компания Pulsar Content. Она же представляет проект на проходящем сейчас кинофестивале в Торонто совместно с BAZELEVS.