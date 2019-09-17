"Роснефть" укрепляет позиции в Индии

06:25 19.09.2019

Делегация компании во главе с Игорем Сечиным совершила деловой визит в Нью-Дели



Сергей Никаноров

17.09.2019



Игорь Сечин и Дхармендра Прадхан договорились о тесном сотрудничестве. Фото со страницы Министерства нефти и природного газа Индии в Twitter

17 сентября по приглашению министра нефти Индии Дхармендры Прадхана Нью-Дели посетила делегация "Роснефти" во главе с председателем правления компании Игорем Сечиным. Деловой визит состоялся в развитие договоренностей, достигнутых на переговорах о сотрудничестве в энергетике, проходивших между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В ходе встречи были обсуждены актуальные темы сотрудничества, прежде всего ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ.

"В связи с атакой на нефтедобывающие активы Saudi Aramco бесперебойные поставки саудовской нефти потребителям оказались под угрозой, причем весьма реальной, – отмечает экономист Михаил Делягин. – Так, Saudi Aramco уведомила отдельных клиентов об отсрочке ранее запланированных поставок из-за проблем, связанных с недавними атаками на ее предприятия". Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. "В такой ситуации естественно, – продолжает эксперт, – что индийские партнеры "Роснефти" стремятся диверсифицировать источники сырья и значительно увеличить в своем портфеле объем поставок российской нефти".



В ходе переговоров в Нью-Дели были затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе "Сахалин-1", "Дальневосточный СПГ", "Таас-Юрях" и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении). Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте "Восток Ойл".



Реализация проекта "Восток Ойл" позволит освоить уникальный ресурсный потенциал Арктического кластера. Планируется, что в проект будут включены активы Ванкорской группы месторождений (в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), Пайяхской группы месторождений, Западно-Иркинский участок, а также ряд других перспективных геолого-разведочных проектов Красноярского края. К 2030 году добыча нефти в рамках кластера может составить до 100 млн т, что позволит выполнить майский указ президента Владимира Путина по загрузке Северного морского пути.

В "Роснефти" сообщили, что вопрос об участии индийской стороны в проекте "Восток Ойл" ставился во время переговоров на высшем уровне во Владивостоке. Окончательное решение может быть принято после согласования регулирующими органами стимулирующих инвестиционных условий, обеспечивающих эффективность проекта. Проект может рассматриваться как основа энергомоста между двумя странами, который обеспечит энергобезопасность Индии в условиях возрастающих геополитических рисков.



Отдельной темой состоявшихся переговоров стали планы консорциума инвесторов, включая "Роснефть", по дальнейшему развитию компании Nayara Еnergy. Консорциум рассматривает возможность увеличения объема переработки на НПЗ "Вадинар" в два раза. На первом этапе участники консорциума берут на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать 850 млн долл. в строительство нефтехимического производства. Консорциум также планирует расширить присутствие Nayara Energy в розничном секторе. В настоящее время Nayara Energy управляет самой быстроразвивающейся сетью розничных продаж топлива в Индии, насчитывающей более 5300 АЗС по всей стране.

Как известно, в рамках ВЭФ лидеры России и Индии подчеркнули огромный потенциал сотрудничества в нефтегазовой сфере. "Роснефть", как отмечалось, находится в авангарде этого сотрудничества, о чем свидетельствуют инвестиции компании в Nayara Energy, которые стали крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в Индию.



Стороны договорились об активизации сотрудничества, направленного на укрепление энергобезопасности Индии, обеспечение индийских потребителей качественным сырьем и нефтепродуктами. Упор делался на двустороннее сотрудничество, создание эффективного энергомоста на основе вертикально интегрированной концепции, включающей участие индийских партнеров в добычных проектах, инвестирование в переработку и совместную работу на глобальных и региональных рынках.