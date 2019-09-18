Эр-Рияд нашел фальсификации в "нефтяных" атаках. Иран обвинили в попытке скрыть место запуска ракет и дронов

08:24 19.09.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



18.09.19



Саудовская Аравия заявила, что Тегеран попытался сфальсифицировать факты, которые касаются нападения на ее НПЗ в ночь на 14 сентября. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны королевства Турки аль-Малики на пресс-конференции, которая была посвящена результатам предварительного расследования инцидента.



"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, - заявил представитель оборонного ведомства. - Иран попытался сфальсифицировать факты, а нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана".

По данным ведомства, атака была комбинированной: в ней были использованы восемнадцать дронов и семь крылатых ракет. По словам аль-Малики, четыре крылатых ракеты были применены для атаки на завод в Хурайсе. "Они были запущены с севера на юг на расстояние 700 км", – уточнил он. Три ракеты не достигли своей цели. "Нападение не могло быть осуществлено из Йемена, как утверждает иранский режим, - отметил официальный представитель. - Направление атак указывает на то, что оно произошло не из Йемена". "Все фрагменты с места атак, которые были обнаружены и проанализированы, указывают на Иран", - подчеркнул аль-Малики.



В ночь на 14 сентября предприятия нефтяного гиганта Saudi Aramco на востоке королевства были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Атакам подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Американское руководство почти сразу обвинило Иран в причастности к инциденту. МИД Исламской Республики назвал это заявление безосновательным.



Несмотря на то, что 18 сентября Саудовская Аравия предоставила улики, указывающие на то, что за организацией нападений могут стоять иранцы, вопрос о том, кто именно осуществил план, остается открытым. Версия о личной причастности Корпуса стражей Исламской революции – влиятельнейшей в Иране военно-политической организации – поднимет вопрос о необходимости жесткого и эффективного ответа. И экономических санкций может оказаться недостаточно.