КазГенпрокуратура конфисковала имущество самого крупного мошенника в истории страны - депутата-девелопера Тайжанова

08:52 19.09.2019

18 Сентября 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан



Генпрокуратура добилась конфискации имущества Ерканата Тайжанова, сбежавшего с 40 млрд тенге дольщиков в Австрию.



Бывший замакима приговорен к 10 годам лишения свободы

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Бывший депутат мажилиса и владелец компании "Азбука жилья" похитил средства дольщиков в 2015 году. Год спустя его задержали власти Австрии, однако у Казахстана с этой страной нет договора об экстрадиции.

Прокуроры установили имущество, которое Тайжанов добыл преступным путем: пять земельных участков и автомобиль Lexus LX570. Как отмечают в надзорном ведомстве, поиск активов Тайжанова продолжается.

В общем экс-депутат обманул около четырех тысяч дольщиков. По сути, он является самым крупным мошенником за всю историю нашей страны.