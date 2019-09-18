Елбасинда курирует всемирный религиозный шабаш

09:21 19.09.2019

Дарига Назарбаева встретилась с представителями лидеров мировых и традиционных религий

В частности, она встретилась с представителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги, генеральным секретарем Всемирной организации по вопросам оказания помощи и развития Абдель Азиз бен Ахмад Сарханом.



В рамках XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда Дарига Назарбаева провела встречу с секретарем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям Русской православной церкви священником Димитрием Сафоновым, сообщает Zakon.kz.



Глава Сената поблагодарила собеседника за многолетнюю поддержку и активное участие в работе Секретариата Съезда.

В свою очередь Сафонов выразил признательность Казахстану за поддержку православного народа.



- Межрелигиозный совет России относится с огромным уважением к Казахстану, поддерживает все предложения диалоговой площадки, надеется совместно сотрудничать в дальнейшем. Мы бы хотели получить материалы и выступления участников предыдущих Съездов для изучения опыта Казахстана по созыву межрелигиозного форума, - отметил Дмитрий Сафонов.



Также представитель Московского Патриархата сообщил, что в 2021 году планируется визит Патриарха Кирилла в Казахстан.

В беседе с Генеральным секретарем Академии исламских исследований Аль-Азхара Назиром Мохаммед Мохаммед аль-Назир Аядом Дарига Назарбаева высоко оценила усилия Аль-Азхара, направленные на укрепление роли ислама во всем мире, пропаганду истинной, миролюбивой сущности религии, терпимой и объединяющей все народы.



- Мы признательны за помощь, предоставляемую в обучении казахстанских студентов в этом крупнейшем центре исламской мысли, где они получают квалифицированное образование, - отметила спикер Сената.



Она также встретилась с представителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги, генеральным секретарем Всемирной организации по вопросам оказания помощи и развития Абдель Азиз бен Ахмад Сарханом. Стороны обсудили совместное сотрудничество по развитию деятельности съезда, его выходу на качественно новый уровень.

Абдель Азиз бен Ахмад Сархан выразил благодарность руководству Казахстана за создание поистине мировой площадки, в которой нуждаются многие мировые религии.



- Диалоговая площадка с вашим руководством показывает пример межнационального согласия и внутренней стабильности, - сказал генеральный секретарь Всемирной организации по вопросам оказания помощи и развития.