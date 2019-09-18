Правящая в Киргизии СДПК потеряла печать и уставные бумаги. Трусы на месте?

10:04 19.09.2019

Печать и документы СДПК исчезли. Их ищет Сагынбек Абдрахманов



Председатель альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов рассказал 24.kg, что тяжбы по отчуждению партийной печати и учредительных документов у сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева он выиграл.



По его словам, социал-демократы Атамбаева подали надзорную жалобу в Верховный суд.

"Но мы выиграем и этот процесс. Я знаю, потому что правда на нашей стороне. Другое дело, что в офисе партии, который расположен в здании "Медиа Форума", при обыске не нашли ни печать партии, ни регистрационные бумаги. Они просто исчезли", - посетовал Сагынбек Абдрахманов и добавил, что в любом случае единственным главой политической организации является он и все права у него.

Следователи Военной прокуратуры 12 сентября изъяли документы из офиса СДПК. После событий 7-8 августа на здание "Медиа Форума" наложен арест, штаб партии опечатан.



Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение "СДПК без Атамбаева". 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

19 сентября 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ